El creador de ‘Oliver y Benji’ dice qué personajes serían Cristiano Ronaldo y Messi y compara a un español con el protagonista: “Es el que más se parece”

Imagen de 'Campeones: Oliver y Benji' junto a una fotografía de Messi y Cristiano Ronaldo. (Montaje de Infobae)

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El dibujante japonés Yōichi Takahashi ha visitado la Comic-Con de Málaga en uno de los eventos más esperados del fin de semana. El creador de Campeones: Oliver y Benji ha atendido tanto a los fans como a los medios de comunicación y ha respondido a muchas comparaciones entre el universo futbolístico que imaginó y el mundo real.

Takahashi ha participado en una charla sobre el nacimiento de Captain Tsubasa, nombre original del famoso manga, y de los jugadores que inspiraron tanto a sus personajes como a las técnicas deportivas que trasladó a sus viñetas, así como los profesionales del deporte rey con los que ha ido encontrando semejanzas a posteriori.

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Entre los deportistas nombrados durante la conversación, no ha faltado Lionel Messi, quien para el mangaka es el futbolista que más se parece a Oliver Atom, protagonista de Oliver y Benji. También se ha atrevido a nombrar al futbolista español al que le encuentra más similitudes con el personaje: el centrocampista del Fútbol Club Barcelona, Pedri González.

El futbolista español Pedri González. (Europa Press)

Messi, Cristiano Ronaldo... y Pedri

Oliver Atom encarna a un niño que persigue su sueño de convertirse en futbolista y que transforma cada partido en una oportunidad para crecer. Al desarrollar su carrera mucho después de que saliera el manga, Messi no pudo ser una inspiración directa, sino que fue quien mejor reflejó durante años las características del personaje, algo que también considera con Pedri.

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Takahashi explicó que Oliver tuvo antecedentes distintos durante la creación de la obra. El brasileño Zico fue una de sus referencias, con el añadido de que desarrolló parte de su carrera en Japón. También mencionó a Diego Maradona entre los futbolistas que influyeron en la construcción del protagonista. La combinación de esas figuras ayudó a moldear al jugador que el público hispanohablante conoció como Oliver Atom.

El artista también se pronunció sobre otro personaje central de la serie: Mark Lenders, que no partió de una persona del mundo real, pero sí encontró un semejante tiempo después. “Cuando apareció Cristiano Ronaldo, era el que más se le parecía en el mundo real”, ha explicado el mangaka.

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Un referente desde hace cuatro décadas

Han pasado ya más de 45 años desde que se publicó el manga de Oliver y Benji y pronto se cumplirán 43 desde la emisión del primer episodio de su anime, que terminó de revolucionar la cultura del pop global emitiéndose en medio centenar de países y transformando radicalmente la percepción y popularidad del fútbol en Japón.

El manga, que hasta hoy ha vendido más de 90 millones de copias, siguió publicándose hasta 2024, cuando Takahashi decidió retirarse por problemas de salud, pero ha seguido estando muy presente gracias al éxito de videojuegos que han sabido trasladar el espíritu de la historia a nuevas generaciones.

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Además, a pesar de llevar dos años sin publicarse nuevos números del manga, las historias de Oliver Atom no se han detenido: la saga continuará publicándose digitalmente en formato de bocetos semanales, un cambio estratégico que garantiza la continuidad de los personajes y sus torneos mundiales, adaptando la producción al entorno web actual mientras se preserva el valioso legado de la obra.