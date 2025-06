“No soy Taylor Swift”: Bad Bunny pide bajar las expectativas de su ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’

Reacciones por los altos precios de las entradas del conciertos de Bad Bunny en Perú.

Bad Bunny y Taylor Swift llevan unos años ‘peleando’ por ver quién tiene el trono en la industria musical. En 2020, el puertorriqueño inauguraba el título de ser el primer latino en ser el artista más reproducido en Spotify. Repitió, de manera consecutiva, también los dos años siguientes. En 2023 llegó Taylor Swift y le quitó la corona para volver a hacerlo el año pasado.

Mientras tanto, durante los dos últimos años, la de Nashville ha girado por el mundo con The Eras Tour. Con 149 shows, ha sido tildada de ser la gira más exitosa de la historia. Durante tres horas, Swift hacía un repaso por toda su discografía, sus 11 álbumes desde que debutó en 2006. Pero en vistas de su residencia en Puerto Rico -concierto realizado en el mismo recinto durante determinadas noches, en su caso, en la capital de su país natal- y de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, que parará 12 noches en España el próximo año, Benito Antonio Martínez Ocasio, el nombre de pila bajo el que se esconde Bad Bunny, ha pedido relajar las expectativas. "No soy Taylor Swift“, ha declarado en una entrevista para Variety.

Algunos fans llevaban tiempo especulando si el show sería su propia versión del Eras Tour, y ante esto, el artista ha querido cortar la comparación de raíz. “Quiero aclarar esto ya para que la gente no se emocione demasiado: no va a estar organizado así. Es bastante una gira para Debí (tirar más fotos), con algunas canciones más antiguas intercaladas”, ha explicado durante su conversación con el citado medio el intérprete de Titi Me Preguntó o Yo Perreo Sola.

Una gira (casi) mundial

La entrevista llega en vísperas del arranque de su residencia No me quiero ir de aquí” en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan, a menos de una hora de Vega Baja, donde creció. El proyecto lo mantendrá en el país los fines de semana del 11 de julio al 14 de septiembre, antes de emprender su gira mundial con 56 fechas por estadios. En España, pisará el Estadi Olímpic en Barcelona y el Riyadh Air Metropolitano en Madrid.

Bad Bunny - Debí tirar mas fotos

Sin embargo, si no pasará por algún país, ese es Estados Unidos. “Es innecesario”, ha señalado, ya que según el puertorriqueño han tenido muchísimas oportunidades de verle actuar en los últimos seis años.

Sobre la magnitud de su nueva gira, reconoce momentos de duda: “A veces sí que pienso: ‘cabrón, esto por lo que has firmado es demasiado’. Pero lo que pienso es que no soy médico, ni profesor, no soy nadie que se tenga que levantar a las 5 de la mañana para meterse en un atasco para poder vivir. Mi trabajo es cantar, e incluso si conlleva un montón de sacrificios, es una tontería quejarse”.

En vistas de la residencia, en la entrevista se ha revelado que para los conciertos en su país natal al equipo de producción le va a tomar “10 días reconstruir” los escenarios que se alojarán en el Coliseo. “Benito es capaz de subir al escenario horas antes del concierto y decir: ‘Necesito que esto cambie’”, ha contado al medio el manager del artista Noah Assad. “Lo hizo para la gira Un Verano Sin Ti, cuando dijo que el escenario debía ser mucho más pequeño la noche anterior al estreno”, recuerda. “Le dijimos que era imposible y lo hicimos en menos de 12 horas, así que quizás sea culpa nuestra”.

“El escenario es donde estoy más presente y soy más feliz. Probablemente, me dedicaré a esto hasta que sea mayor”, ha remarcado el artista.