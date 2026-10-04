Los hijos de Sara Carbonero reaccionan a su caminata con Shakira junto a Isabel Jiménez y Paz Vega: “Mamá, eso tiene mucha aura”

Juana Acosta, Paz Vega, Sara Carbonero e Isabel Jiménez caminan junto a Shakira (Instagram)

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En las últimas semanas, son muchos los rostros famosos que han acompañado a Shakira en su recorrido hasta el escenario durante los conciertos de su residencia en Madrid. Esta vez le ha tocado el turno a Sara Carbonero, un gesto que la periodista compartió antes con sus hijos y que generó una respuesta que después repitió entre risas en una entrevista previa al momento con Javi de Hoyos: “Mamá, eso tiene mucha aura”.

La comunicadora, convertida en una de las llamadas ‘lobas’ que escoltan a la cantante colombiana en su entrada al escenario, relató el momento anterior a la cita y el significado que le atribuye a este tipo de acompañamiento. Sara Carbonero ha revelado que la propuesta de sumarse a la caminata de la artista llegó como una sorpresa que decidió compartir primero con su círculo más cercano: “Esto es muy fuerte. Yo cuando me lo dijeron, lo primero se lo conté a mis niños y me dijeron: ‘Mamá, eso tiene mucha aura’”.

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La frase de sus hijos, que ella misma convirtió en una broma recurrente durante la entrevista, resumió la expectación con la que la familia recibió la noticia: “Yo hoy farmeo aura ya para toda mi vida”, confesó entre risas con el término de moda entre los más jóvenes antes de matizar el verdadero peso emocional del momento.

Sara Carbonero con Shakira

“Fuera de broma, yo la conozco, la aprecio y creo que va a ser muy especial y espero no caerme, simplemente”, señaló Sara Carbonero, en referencia al tradicional recorrido con gafas de sol y poncho metalizado que Shakira reserva para un grupo reducido personas, en su mayoría mujeres, en cada concierto de su residencia madrileña. “Espero no llorar que yo soy supersensible”, confesaba la periodista, que estaba deseando que la vieran sus hijos.

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Para Sara Carbonero, la decisión de la artista de aparecer acompañada en el escenario, en lugar de hacerlo en solitario, responde a un mensaje concreto. “Me parece un gesto que tiene un mensaje muy potente. Creo que significa decir que aquí estamos todas y juntas somos más fuertes”, explicó la periodista, quien vinculó esta puesta en escena con experiencias compartidas entre mujeres. “Todas hemos vivido situaciones también similares, con diferencias, pero todas llevamos lo nuestro y creo que las mujeres unidas tenemos ese poder que no tenemos en solitario”, agregó ante Javi de Hoyos.

Sara Carbonero y Paz Vega antes de caminar con Shakira (EFE)

La periodista no fue la única rostro conocido en acompañar a la cantante. Isabel Jiménez, amiga cercana de Carbonero, también formó parte del grupo que caminó junto a la artista hasta el escenario. Ambas vivieron la experiencia desde el backstage antes de salir junto a la colombiana, en una noche que la propia Sara Carbonero describió en sus redes sociales como difícil de olvidar. “Esta noche va a ser difícil de olvidar”, escribió en sus historias de Instagram, donde mostró distintos momentos previos a la salida al escenario.

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Los invitados de Shakira

Paz Vega, María Casado o Juana Acosta completaron el grupo de mujeres que acompañó a Shakira en este tramo inicial del espectáculo. Tras el recorrido junto a la artista, varias de ellas continuaron la velada junto a sus familiares: Vega asistió con sus hijos, mientras que Acosta lo hizo junto a su hija, Lola Alterio. La noche incluyó también una actuación conjunta entre Shakira y Dua Lipa sobre el escenario, en la línea de las colaboraciones que la artista colombiana ya había ofrecido en citas anteriores de su residencia en Madrid junto a Alejandro Sanz, Laura Pausini y Manuel Turizo.

El concierto reunió además a otras personalidades que ocuparon las localidades reservadas para invitados, entre ellas Blanca Romero y su hija Lucía Rivera, el actor Luis Tosar, la atleta Ana Peleteiro, los exfutbolistas Marcelo Vieira y Fernando Llorente, la actriz Ana Fernández, la modelo y actriz María de Nati y la presentadora Alba Lago.

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