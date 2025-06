Jason Isaacs revela cuánto ganó por cada episodio de ‘The White Lotus’: “Comparado a otras series es bajo”

Te irás siendo una persona completamente diferente. La serie original de HBO, #TheWhiteLotus, regresa el 16 de febrero a Max.(Crédito: Max)

Jason Isaacs ha revelado cuánto cobró por cada episodio de la tercera temporada de The White Lotus y reflexionado sobre el significado de recibir un pago igualitario en un elenco donde conviven actores con distintas trayectorias. El británico confesó que todos los integrantes del reparto recibieron 40.000 dólares por episodio, lo que sumó un total cercano a los 320.000 dólares cada uno en toda la temporada. “Generalmente los actores no hablan de su salario en público porque es ridículamente desproporcionado respecto a lo que hacemos —ponernos maquillaje y voces graciosas— y solo molesta al público. Pero comparado con lo que normalmente se paga en grandes series, es un precio muy bajo”, explicó Isaacs.

El elenco incluye nombres con décadas de experiencia, como Parker Posey, y jóvenes promesas, como Sarah Catherine Hook y Sam Nivola, todos remunerados bajo la misma cifra. Esta política se ha convertido en uno de los aspectos más comentados de la nueva temporada de The White Lotus. En palabras de Isaacs: “¿Me molesta no haber cobrado más que los demás? Nunca trabajo por dinero. Me ha ido bien. La gente pensará que tengo enormes reservas de dinero, pero tristemente, lo que he hecho de manera bastante inmadura es aumentar mis gastos al ritmo de mis ingresos y prácticamente he gastado todo lo que he ganado a lo largo de los años”.

“Habríamos pagado por aparecer”

El actor subrayó que la mayoría del reparto consideraba un privilegio formar parte de la serie y que la medida salarial no fue un conflicto real. “Probablemente habríamos pagado por estar en ella. Habríamos dado una parte del cuerpo”, aseguró, remarcando el entusiasmo que provoca trabajar en una producción así. También que, durante la filmación, compartió con sus colegas una advertencia y una enseñanza especial: nunca conviene sobreinvertir emocionalmente en los destinos de una obra, porque ese factor raramente está bajo el control de los artistas. Para explicarlo, el actor evocó un episodio clave de su vida, el estreno de Peter Pan en 2003. “La película fue grande y costosa, con varios estudios involucrados”, recordó. El rodaje tomó 14 meses de su carrera y, pese a su convencimiento de que se trataba de un gran film, el público no lo acompañó. “La gente miró el cartel y pensó: ‘Ya he visto Hook con Robin Williams y he visto la versión animada. ¿Por qué debería ver otra?’”.

El revés profesional que siguió a ese fracaso lo marcó profundamente. “Fue una catástrofe profesional para mí, una gran caída en desgracia. No podía conseguir ni un papel de extra. Cambié de agente y, francamente, casi cambié de profesión porque pensé que no volvería a trabajar”. Isaacs recuerda ese momento como el más angustiante de su carrera, aunque reconoce que logró superarlo sin caer en una crisis mayor. “Lo más bajo que he estado fue después de Peter Pan. Estaba realmente desesperado, pero no tan mal como habría estado si hubiera creído toda la basura que me susurraban al oído. No sobreinvertí en los resultados, y eso es algo que intenté transmitir a los jóvenes actores de The White Lotus”.