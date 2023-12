Anne Hathaway confiesa que se alegra de no haber hecho ‘Barbie’: “No era la versión correcta”

Anne Hathaway en 'El diablo se viste de Prada'

La actriz Anne Hathaway apenas tiene 41 años recién cumplidos y puede decir que ha estado en algunos de los grandes títulos de los últimos años: El diablo viste de Prada, Princesa por sorpresa, Los miserables, Interstellar, El caballero oscuro: la leyenda renace y muchas más. En los últimos años la actriz se ha dejado ver menos en pantalla, con papeles secundarios en filmes como Aguas oscuras o Armageddon Time. Actualmente tiene en cartelera Llegó a mí, y tiene pendiente de estreno varios proyectos de lo más interesantes. Sin embargo, hay uno que pudo hacer en su día y que finalmente se le escapó.

Estamos hablando nada menos que de Barbie, uno de los títulos más comentados del año y el cual protagonizaba Margot Robbie. Sin embargo, no hace tanto que Anne Hathaway fue la principal candidata a interpretar a la muñeca de Mattel, algo que se terminó frustrando cuando el proyecto no pudo salir adelante en 2017. La película terminó cayendo en manos de Warner Bros., estudio que junto a Mattel depositó su confianza en la directora Greta Gerwig y en Margot Robbie, quien asumió responsabilidades como protagonista pero también como productora ejecutiva.

“Lo emocionante de lo que hicieron Greta, Margot y ese fenomenal equipo es que dieron en el blanco. La diana hizo que el mundo entero alcanzara este nivel de éxtasis. Ahora imagina esa versión... tanta energía, tanta expectación, tanta emoción... pero no era la versión correcta. De hecho, creo que fue una suerte que no se hiciera”, reconocía Hathaway. Lo cierto es que Barbie cambió de manos en varias ocasiones, pues antes de Hathaway el papel había estado en manos de Amy Schumer, quien se salió del proyecto en 2016 por diferencias creativas con la productora, que no creía en la versión que proponía la humorista y actriz.

“Como cinéfila y como mujer que trabaja en Hollywood desde que era niña, estoy encantada con la evolución. Si creyera que la versión a la que yo estaba vinculada podría haberlo hecho, sí, me sentiría diferente al respecto, pero creo sinceramente que era la mejor versión posible. Así que es muy fácil estar emocionada y feliz”, añadía la protagonista de El diablo viste de Prada, quien elogiaba la labor más reciente de Margot Robbie como productora incluso más que como actriz: “Margot es sublime, y punto. Lo que está haciendo como persona creativa y productora es tan emocionante e inspirador”.

‘Spider-Man 4′, su otra oportunidad perdida

Otra gran película en la que Hathaway estuvo vinculada y que nunca llegó a rodarse fue Spider-Man 4, la que iba a ser la siguiente entrega de la saga de Sam Raimi, y que hubiese supuesto el regreso de Tobey Maguire como el querido amigo y vecino. Hathaway se impuso en el casting para el papel de Felicia Hardy, más conocida como la Gata Negra. Sin embargo, Sony decidió finalmente descartar la película y reiniciar la serie con The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield y Emma Stone en el papel de Gwen Stacy, con lo que Hathaway tuvo que decir adiós a su oportunidad.

Hathaway desvela también que, si bien fue escogida para el papel, nunca se puso el traje de Gata Negra ni vio un guion completo, pero tampoco piensa demasiado en ello, ya que viéndolo en perspectiva, no estar en Spider-Man 4 le abrió la posibilidad de interpretar a Catwoman en El caballero oscuro: la leyenda renace, la última entrega de la trilogía de Christopher Nolan. “Si se hubiera hecho, no sé si me habrían tenido en cuenta para El caballero oscuro. Quizá Christopher Nolan habría dicho: ‘No, está ocupada en otro universo’”.