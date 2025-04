El ataque del actor y boxeador Mickey Rourke contra Robert De Niro: “Te pondré en evidencia”

Imágenes de Mickey rourke y Robert De Niro.

Han pasado 38 años desde el estreno de El corazón del ángel. En 1987, esta película de misterio y terror sobrenatural saldría a los cines para seguir sumando grandes títulos en el curriculum de su director, Alan Parker, a quien debemos títulos tan memorables como La vida de David Gale (2003), Expreso de medianoche (1978) o Arde Mississipi (1988), por no hablar de Pink Floyd: El muro (1982) en el terreno de la animación.

En El corazón del ángel, un detective privado es contratado por un hombre misterioso que le pide que dé con un desaparecido. La búsqueda se ve cada vez más enturbiada por unas extrañas muertes relacionadas con lo sobrenatural. Un clásico del terror de los 80 cuyos intérpretes principales, Mickey Rourke y Robert De Niro, no parece que se llevaran demasiado bien.

Mickey Rourke en 2022. (Paul Archuleta/Getty Images)

Con exitosas carreras tanto en el mundo del boxeo como en el de la actuación, a Rourke lo conocemos por películas como Sin City (2005) o 9 semanas y media (1986), además de por su increíble actuación en El Luchador (2008), de Darren Aronofsky. Otra de sus actuaciones más aplaudidas fue, precisamente, en El corazón del ángel, un trabajo en el que, no obstante, no congenió nada bien con su compañero de rodaje, el ganador de dos premios Oscar, Robert De Niro.

No quería hablar con él durante el rodaje

Aunque se desconoce qué ocurrió exactamente entre ellos dos en la producción de la película de Parker, Rourke ha contado en más de una ocasión como De Niro no quiso saludarle ni dirigirle la palabra ni una sola vez durante el rodaje de la película para meterse mejor en la piel de los personajes: “Cuando estaba estudiando para ser actor, le admiraba como a Marlon Brando y Al Pacino. Unos cinco minutos después de presentarme, De Niro se acerca y me dice: ‘Creo que es mejor que no hablemos por los personajes de la película. Es mejor que no nos saludemos, que no hablemos ni nada’”.

Rourke aseguró en estas entrevistas que esta actitud le hirió los sentimientos porque se trataba de un actor al que admiraba mucho. Sin embargo, parece poco probable que el conflicto se quedara solo en una decisión artística, dado el mayor incidente entre ellos dos, producido en 2020. Ese año, el actor decidió subir a su Instagram asegurando que De Niro había estado hablando mal de él, entre otras cosas, para que no le dieran un papel en El irlandés, película de Martin Scorsese en la que se encontraba trabajando.

Robert De Niro explicó qué significan los insultos más usados en Argentina y se volvió viral

El mensaje de Rourke en 2020 en redes sociales

“Hola Robert De Niro. Sí, estoy hablando contigo, maldito niño llorón. Un amigo me ha dicho hace poco que hace algunos meses dijiste en una entrevista a un periódico que ‘Mickey Rourke es un mentiroso y dice todo tiempo de mierdas’”. El actor añadió, a esto, que “Marty (Martin) Scorsese quería reunirse conmigo para una película con Al Pacino, Joe Pesci y Robert De Niro. Pero el director de casting le dijo a mi agente que Robert De Niro dijo que se negaba a trabajar conmigo en una película”.

“Escúchame, señor Tipo duro en las películas”, continúa. “Eres la primera persona en toda mi carrera que me llama mentiroso y encima lo haces en un periódico”. “Deja que te diga algo, macarra. Cuando te vea, juro por Dios, por mi abuela, mi hermano y todos mis perros que te pondré en evidencia. A Dios pongo por testigo”. Rourke, además, dejó caer que andaría por Nueva York en los meses siguientes para asegurarse de que “ese encuentro tenga lugar”.

Estos mensajes solo duraron unas horas antes de que el propio actor decidiera borrarlas. Sin embargo, fue tiempo suficiente para que muchos medios se hicieran eco de ellos y que incluso el agente de De Niro tuviera que salir al frente para asegurar que el nombre de Rourke nunca se había barajado como parte del reparto de El irlandés. “Ni se pensó, ni se discutió, ni se consideró su presencia en la película”.