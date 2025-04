Mickey Rourke se pronuncia por primera vez ante las acusaciones de abuso de Bella Thorne

Mickey Rourke se encuentra en medio de la controversia tras haber sido expulsado de 'Big Brother' y ser acusado por Bella Thorne de violentarla en un rodaje REUTERS/Sarah Meyssonnier

El actor Mickey Rourke, conocido por su papel en The Wrestler y ganador de un premio BAFTA, ha sido el centro de atención tras su salida del programa de televisión británico Celebrity Big Brother. Según informó Variety, el intérprete de 72 años dejó el reality show el pasado sábado debido al uso reiterado de lenguaje inapropiado y comportamientos considerados inaceptables. Este incidente se suma a una serie de controversias recientes que han puesto a Rourke en el ojo del huracán, incluyendo acusaciones de agresión en un set de filmación en 2020 y comentarios homofóbicos hacia una de sus compañeras de casa.

La polémica más reciente surgió cuando la actriz estadounidense Bella Thorne, de 27 años, denunció públicamente a Rourke a través de sus redes sociales. Thorne afirmó que durante el rodaje de la película Girl en 2020, el actor la agredió físicamente en una escena en la que ella estaba atada de manos y de rodillas. Según detalló, Rourke utilizó una herramienta metálica en sus genitales a través de su ropa, lo que le provocó hematomas en el hueso pélvico. “Trabajar con Mickey fue una de las peores experiencias de mi vida como actriz”, escribió Thorne en Instagram, calificando el incidente como humillante y traumático.

Además, Thorne compartió otros episodios desagradables ocurridos durante el rodaje. Entre ellos, mencionó que Rourke aceleró el motor de un automóvil para cubrirla de tierra, aparentemente como una broma. “Supongo que pensó que era divertido humillarme frente a todo el equipo”, añadió la actriz.

Rourke niega las acusaciones de Thorne y se pronuncia a través de un representante

Ante las graves acusaciones de Bella Thorne, un representante de Mickey Rourke emitió un comunicado a Variety en el que negó categóricamente cualquier conducta intencional inapropiada. “Estas acusaciones son extremadamente serias. El señor Rourke niega rotundamente cualquier mala conducta intencionada”, señaló el comunicado. Según el representante, el actor no fue informado de ninguna queja durante el rodaje y no tenía conocimiento previo del malestar de Thorne hasta ahora.

El comunicado también subrayó que Rourke está dispuesto a cooperar con cualquier investigación formal que se lleve a cabo a través de los canales adecuados. “Afirmamos el derecho de cada intérprete a sentirse seguro y respetado en su entorno laboral”, concluyó el representante.

Un historial de conflictos dentro de la casa de “Celebrity Big Brother”

La salida de Mickey Rourke de Celebrity Big Brother no fue un hecho aislado, sino el desenlace de una serie de incidentes que marcaron su paso por el programa. Desde su ingreso, el actor generó tensiones con sus compañeros, incluyendo un episodio en el que hizo llorar a la cantante y estrella de televisión JoJo Siwa tras realizar comentarios homofóbicos sobre su sexualidad.

El comportamiento de Rourke también incomodó a otros participantes, como la estrella de “The Only Way Is Essex” Ella Rae Wise, quien expresó sentirse incómoda por los comentarios de índole sexual que el actor le dirigió. En una conversación con Big Brother en el confesionario, Wise declaró: “No me gustan las bromas sexuales que hace hacia mí. Soy una chica joven y no soy un pedazo de carne”.

Otro momento de tensión ocurrió durante una tarea temática de piratas, en la que Rourke tuvo un enfrentamiento verbal con el exconcursante de “Love Island” Chris Hughes. Según consignó Variety, Rourke utilizó un lenguaje agresivo y amenazante hacia Hughes, lo que llevó a otros participantes, como la drag queen Danny Beard y la propia JoJo Siwa, a intervenir para calmar la situación.

El desenlace: disculpas y salida del programa

En el episodio del domingo, se mostraron los eventos que llevaron a la expulsión de Mickey Rourke. Durante una conversación en el confesionario, Big Brother le informó al actor que su lenguaje y comportamiento habían sido ofensivos para sus compañeros y potencialmente para el público. “No es la primera vez que Big Brother tiene que hablar contigo sobre tu lenguaje ofensivo e inapropiado”, le dijeron.

Rourke aceptó la responsabilidad por sus acciones y ofreció disculpas. “Crucé la línea y asumo la responsabilidad por haber hecho lo incorrecto. Perdí el control y me siento avergonzado de mí mismo”, declaró. Aunque aseguró que nadie resultó físicamente herido, reconoció que sus palabras pudieron haber afectado emocionalmente a otros.

Finalmente, Big Brother anunció que el actor debía abandonar la casa, decisión que Rourke aceptó, señalando que ya había intentado salir del programa en días anteriores. “Siempre he ido en contra del sistema, pero no quiero seguir viviendo con el puño cerrado. Me desgasta”, reflexionó antes de su partida.

El trasfondo de “Girl” y la recepción crítica

La película “Girl”, en la que Bella Thorne y Mickey Rourke compartieron pantalla, narra la historia de una joven que regresa a su ciudad natal con la intención de asesinar a su padre abusivo, solo para descubrir que alguien más lo ha matado antes. Rourke interpretó al sheriff local en este thriller que recibió críticas mixtas tras su estreno.

Aunque el filme quedó en segundo plano frente a las recientes controversias, las acusaciones de Thorne han reavivado el interés en los eventos ocurridos durante su producción, sumándose a la lista de desafíos que enfrenta Rourke en su carrera y vida personal.