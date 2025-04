Alba Morena, la artista que oscila entre el folclore, el pop electrónico y el rock: “No entiendo de géneros ni de estilos. El único hilo conductor es mi voz”

Alba Morena estrena 'Trámite', su nuevo EP (Dani Tezla/Cortesía de Sonido Muchacho/Universal Music Spain)

Es uno de los últimos —e infinitos— días lluviosos de abril en Madrid antes de que salga el sol, pero eso no le impide a Alba Morena (Salou, Tarragona, 2000) afrontar uno de sus intensos días de promoción con un look digno de Pinterest: entre su falda larga naranja y una camisa blanca destaca una corbata negra y morada que decora su pelo como si fuera una diadema. En un punto de la entrevista, el nudo que transforma la prenda en accesorio, se deshace, y mientras habla, vuelve a atársela. “Lo quiero poner de moda”, dice. La charla que mantiene con Infobae España tiene lugar días antes de que, este viernes 11 de abril, haya estrenado Trámite, un EP que sirve de puente entre su proyecto anterior, Yo Te Quiero Pero, de corte fusión electrofolclórico, y lo que será su segundo álbum de estudio. “Necesitaba salir de la electrónica y de lo folclórico. Fue como recapitular y decir: ‘¿Qué escuchaba yo con 14 años?”, explica a Infobae España. “Ha sido muy liberador”, añade.

La Real Academia Española (RAE) define “trámite” como “cada uno de los pasos y diligencias que hay que recorrer en un asunto hasta su conclusión”. Eso fue exactamente lo que le pasó a Morena. Necesitaba perderse para volverse a encontrar. “Me perdí mucho, no sabía por qué género tirar ni por qué estilo”, reconoce. Y la respuesta la tuvo ahí: ¿Qué escuchaba su yo adolescente? “Recuerdo ser, y soy, una devota de Radiohead, de Nirvana [de hecho, así se llama el primer single de este EP], de MGMT, de millones de grupos más pop, rock, indie... Ha sido como un poco decir: ‘Igual tengo que salir un poco de la electrónica y divertirme más’”, reflexiona. Y así lo hizo. Bajo ese pretexto nace Trámite, un conjunto de cinco canciones que se acercan a lo punk, a lo underground y al rock alternativo, aunque ella no se atreva a definir su nuevo trabajo con una etiqueta. “Hago un poco lo que me da la gana. Va un poco desde la electrónica que bebe de muchos géneros, pero no diría que es rock pop, la verdad, ni glitch pop. No lo sé. ¿Tú qué piensas?”, bromea, devolviendo la pregunta. “Ayer fui a ver a una amiga —la artista catalana Queralt Lahoz— y ella decía: ‘Yo no entiendo de géneros ni de estilos, porque yo soy el estilo’. Y yo pensaba: ‘Buah, literalmente’. Al final el único hilo conductor es mi voz. Y cada canción es un mundo”.

El dilema de las etiquetas... y de las redes

Trámite es su tercer trabajo. Con tan solo 21 años publicó Las Dos Edades (2021), su álbum debut autoproducido y autoeditado post-pandemia, que fluía entre la música electrónica y urbana con el flamenco y lo alternativo, y en marzo del año pasado estrenó Yo Te Quiero Pero, su primer EP formado también por cinco canciones. Finalmente, dejó aparcado el que iba a ser su segundo álbum producido por David Soler y Marcel Bagés (El Extintor), para pasar casi 12 meses “perdida sin saber qué hacer” y sacar varios singles como Sin Morir Espero o A tiempo. Consiguió dar con la clave. “No encontraba realmente el camino o la voz que yo quería. En cuanto encontré el primer tema del EP, que era Nirvana, ya salió todo”, señala.

"Tenía que pasar por este trámite —que por eso también el EP se llama así— para poder encontrar qué álbum quiero hacer, que ya está en proceso"

“Ha sido un trabajo de tres meses y ya está. Fue todo superrápido y supergenuino, de hacer muchas canciones en casa, encontrar el personaje”, añade. “Creo que tenía que pasar por este trámite —que por eso también el EP se llama así— para poder encontrar qué álbum quiero hacer, que ya está en proceso”, apunta. El personaje al que se refiere la catalana de 24 años es una femme fatal “(femme porque es mujer, fatal porque está fatal)” y en él se retrata, con histrionismo y mucho sarcasmo, el caótico proceso que hay “entre conocer a alguien, engancharse emocionalmente, perder el rumbo y, finalmente, aceptar que te han roto el corazón. Otra vez”, dice la nota de prensa sobre su nuevo proyecto.

La artista, situada en el panorama fusión del pop electrónico, tiene un currículum musical tremendamente amplio, lo que hace que sus opciones a la hora de decir qué hacer sean enormes. Estudió el Grado Profesional de violín clásico y cinco años de Canto Lírico en el Conservatorio de Vila-seca. Con 18 años cursó tres años de jazz y uno de flamenco. Tanto por sus estudios como por su destreza para producir y tocar todo tipo de géneros, el aprendizaje es la clave de su ambición y de su deseo de abarcar tantas cosas. “¿Dónde pertenezco yo? No lo sé”, relata. “Eso también es parte de haberme perdido, porque se me situaba mucho en lo folclórico y me encanta. Siempre voy a beber de lo folclórico y uno de mis sueños es hacerme un disco de boleros con 60 años, ¿sabes? Pero no sé dónde meterme porque tampoco me considero ni rock, ni pop rock, ni radiofónica, pero tampoco soy súperunderground. Y yo como productora he hecho flamenco, electrónica dura, he hecho rock pop. Entonces, no lo sé”, repite.

Alba Morena estrena 'Trámite', su nuevo EP (Stephen James/Cortesía de Sonido Muchacho/Universal Music Spain)

Por esto mismo, sus influencias también son amplias, pero siente especial debilidad por artistas como Antonio Vega, Silvio Rodríguez o Mecano. “Los artistas de antes no tenían internet. Creo que eso es lo que ha jodido todo y que creemos un fast food. Ahora está todo tan medido y tan hecho... Antes creo que todo era genuino y hecho tan por y para la música, que ahora ya eso no existe casi”, comenta. “Mi concepto de hacer música es que envejezca bien, ¿sabes? Tampoco espero nada inmediato, sino como que sea una música que yo un día pueda mirar atrás y decir: ‘Joder, qué guay, qué evolución, qué todo’. Entonces creo que lo genuino y lo bonito se va haciendo su hueco tranquilamente”.

Escribir con Ana Torroja, una posible candidatura al Benidorm Fest y su segundo álbum

De hecho, uno de los grupos que le marcó cuando era pequeña fue Mecano, motivo por el que considera “el pico” de su vida haber conseguido componer para Ana Torroja —quien fue vocalista del grupo entre 1981 y 1992— en su casa de la capital. “Fue a través de su management y fue bastante increíble porque vino a hacer sesiones para su disco aquí a Madrid, vino a mi casa. Soy súperfan y pude componer una canción con ella”, cuenta, para añadir que esta estará en el futuro álbum de la cantante de 65 años. “Ya está, puedo morir en paz”, bromea mientras toca madera y se santigua a modo de ritual. “Más que la ambición, me define el paso a paso de ir disfrutando”, añade.

Sobre el futuro, la artista no descarta presentarse al Benidorm Fest, como ha hecho recientemente DeTeresa—Inés, su nombre de pila como la llama la cantante, ya que es una de sus amigas más cercanas—. “Mis padres quieren que lo haga porque les encanta el formato y están locos por el Benidorm Fest. Yo no lo sé”, relata. “Si me presento sería algo tipo Salvador Sobral, puramente vocal, porque yo popstar así de moverme..., no soy”. Su segundo álbum está al caer. “Más que mi segundo va a ser mi primero, porque lo hice sin saber, fue como a lo loco”, apunta y asegura que van a empezar a salir singles próximamente. “Y a principios del año que viene disco por fin ya”. La espera se hará más leve, uno, con Trámite, y dos, con calma.