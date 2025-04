“Ya no hay ‘boybands’ como antes”: el cambio en las listas de éxitos de los últimos 40 años muestra el declive de los grupos de occidente y el ascenso del k-pop

(Montaje de Infobae España)

Para una generación, ni los Beatles ni One Direction necesitan presentación. Para otra, NSYNC o Backstreet Boys tampoco, y lo mismo podría decirse de Nirvana, Oasis o Guns N’ Roses. Si algo tienen en común estos nombres —más allá de que todos estén formados por hombres— es que fueron —y son— algunos de los grupos más conocidos en la historia de la música. Si nos vamos a los formados por mujeres, la carrera la han liderado desde las Spice Girls hasta Destiny’s Child. Sin embargo, en los últimos años ha habido un vacío en las listas musicales. ¿Han cambio los gritos de las adolescentes de objetivo? ¿Están en declive los grupos musicales —y su consiguiente evolución del concepto al de boy y girlband—? Un estudio elaborado por Datapulse y Skoove ha analizado las listas de éxitos de Reino Unido y Estados Unidos —donde, en occidente, estos países son el motor de la industria— para concluir que, efectivamente, el silencio se nota. Cada año, hay más presencia de solistas.

El estudio detalla que, en Reino Unido, entre octubre de 1980 y octubre de 2024, se registraron 223.030 canciones en las listas semanales de éxitos del país. De ese total, el 20% fueron colaboraciones entre artistas (los también llamados feat), el 37% fueron bandas, y el 43% solistas. Fue precisamente entre los años 80 y los 90 cuando la presencia de los grupos fue la más notable, como ocurrió con Oasis o The Police. Estos representaron más del 60% de las posiciones en las listas de éxitos entre 1980 y 1983, y rondaron el 50% entre 1984 y 1999. En 2024, la cifra se situaba en el 11%.

Algunos nombres de los grupos mencionados al inicio de este artículo se han disuelto. De hecho, la industria del pop británico ha producido una gran cantidad de solistas que precisamente estuvieron previamente en bandas. Es el caso de Robbie Williams (Take That), Sting (The Police), George Michael (Wham!) o Harry Styles (One Direction).

En Estados Unidos, el panorama tampoco es muy diferente. Los datos del estudio destacan que las bandas o grupos pasaron de ocupar el 41% de las posiciones en las listas de éxitos en 1995 a tan solo el 4% en 2023. Y al igual que la industria británica, la separación de grupos estadounidenses han dejado estrellas como Beyoncé, cuyos datos terminaron eclipsando a Destiny’s Child, grupo formado en los 90 para su posterior disolución en 2006. O Justin Timberlake, que durante la década de los 2000 gozó de gran popularidad después de que NSYNC se disolviera temporalmente en 2002.

Según los datos, las bandas o grupos representaron entre el 40% y el 55% de las listas desde mediados de los 60 hasta mediados de los 90. Los solistas dominaron las listas de éxitos en la década de 1950, y luego ocuparon aproximadamente la mitad de los puestos durante décadas. Las cifras también esclarecen que, desde 2007, ha habido más colaboraciones que bandas.

Pero.... ¿y el k-pop?

El estudio de Skoove y Datapulse se centra en las listas de Estados Unidos y en Reino Unido, pero no menciona uno de los fenómenos musicales más grandes de los últimos años: el del k-pop. Hace un par de semanas, en redes sociales se estableció este mismo debate. “Que vuelvan las boybands”, escribió la creadora de contenido en TikTok Clers (@clersssss) a finales de febrero. Su vídeo llegó a X (antes Twitter) y se desató la polémica. “Siempre fingiendo que el k-pop no existe. Que no diga que vuelvan las boybands, que diga que quiere una de hombres blancos ingleses y terminamos antes”, criticó en una publicación @natagepi. El tuit se hizo viral y a comienzos de abril supera las 750.000 visualizaciones y más de 12.000 ‘me gustas’. “La frase de ‘Ya no hay boybands como antes’ parte de que la sociedad está occidentalizada. Parece que si no hay un One Direction de occidente, no existen las boybands”, señala Beatriz Blanco, filóloga inglesa y experta en k-pop desde hace una década.

BTS, EXO o Seventeen son tres de los grupos que hacen k-pop, abreviatura de “Korean Pop” que se utiliza para enmarcar la música popular creada en Corea del Sur. Y no, no es un género, “es una industria que lleva desde los 90 existiendo”, como señala Blanco. Los grupos de k-pop están conformados por un gran número de integrantes y una de sus señas de identidad son las intensas coreografías que manejan. “Es el core del k-pop. Tienes que bailar bien. Se pone por encima el bailar bien que el cantar”, añade.

El grupo BTS. (EPA/Kim Hee-Chul)

Pero para crear un grupo de k-pop, es necesario reunir a las personas adecuadas. Como explica Blanco, para entrar en la industria hay que pasar un casting en una empresa de entretenimiento, como por ejemplo SM Entertainment o Big Hit. Como si metiésemos Operación Triunfo y El juego del calamar en una coctelera. “Si tú quieres de verdad triunfar, intentas hacer un casting en una de estas empresas famosas, porque es en las que tienes posibilidades”, señala. Para formar un grupo se analizan miles de solicitudes y la formación puede extenderse durante años. Todo esto con inversiones de miles de euros detrás. El resultado final es una banda de artistas perfeccionados al máximo.

El grupo, que en la década de los 90 rompió con todas las normas establecidas, se disolvió en 2016

Uno de los grupos más representativos de esta industria es BTS, cuya formación incluye a RM, Suga, Jin, J-Hope, Jimin, V y JungKook. Su alcance es estratosférico. En 2023, las ventas de álbumes físicos totalizaron 98,9 millones de unidades, según el Circle Chart operado por la Asociación de Contenido Musical de Corea. Además, la industria musical surcoreana alcanzó un récord histórico de ingresos por ventas de alrededor de 11 billones de wons surcoreanos en 2022, así como un valor de exportación de aproximadamente 927,6 millones de dólares estadounidenses. Al cambio, esto equivale a aproximadamente 6.324 millones de euros. Durante 2020 y 2021, en lo que antes se llamaba Twitter, se publicaron 7.500 millones de tuits sobre k-pop. La cifra en 2011 fue de 5,1. Hay k-pop para rato.