La sorprendente relación de Nacho Cano con el compositor Hans Zimmer: de tocar juntos hasta ayudarle a salir de las drogas

El grupo musical Mecano. De izq. a dcha: Nacho Cano, Ana Torroja y José María Cano. (EFE/Archivo)

Corría 1984 cuando Mecano se había convertido en uno de los grupos españoles con mayor éxito. En octubre de aquel año, con la salida de Ya viene el Sol, su tercer disco, el grupo liderado por Nacho Cano había batido récords de discos vendidos y conciertos contratados. Mecano rozaba de una popularidad innegable. Fue tal vez por eso, por lo que los miembros del trío formado por la cantante Ana Torroja y los hermanos Nacho y José María Cano, en pleno apogeo, decidieron tomar una decisión clave: prescindir del que había sido su productor desde que el grupo arrancó tres años antes, Jorge Álvarez, e irse a Londres a grabar su tercer álbum de estudio.

Fue en este escenario donde se produjo un encuentro con quien para entonces era un teclista y productor alemán: Hans Zimmer, que tenía poco más de 25 años. Tiempo después se consolidaría como uno de los más grandes compositores de bandas sonoras de la historia, responsable de música para filmes como El Rey León (1994), Origen (2010), Interstellar (2014) o Dune (2021) y además, ganador de dos premios Oscar por Mejor Banda Sonora. De hecho, Zimmer colaboró en la producción del álbum Ya viene el Sol como programador junto a Cano, y su nombre apareció en los créditos: “Por su ilusión en este trabajo”, se mencionó en el libreto.

Por si fuera poco, fue el 8 de noviembre de 1984 en Segovia, cuando, como teclista, Zimmer se unió a la gira de Mecano como parte de la banda en vivo. Esta anécdota la ha recordado el pódcast Eh! en su entrevista con la cantante Rigoberta Bandini. Javi Ivanyez, el presentador, recordó cómo Nacho Cano conoció a Zimmer en un estudio de Londres antes de que el compositor alcanzara la fama mundial: “Lo pilló para la gira cuando todavía no era conocido”, afirmó este. Zimmer fue parte de la banda en la gira de 1984, tocando los teclados junto a otros músicos, como Warren Cann, batería de Ultravox. Sin embargo, este encuentro no fue solo musical. La relación entre Nacho Cano y Hans Zimmer trascendió el escenario y se convirtió en una amistad clave para la vida de Cano.

Composer and music producer Hans Zimmer speaks to media on the red carpet ahead of the Joy Awards in Riyadh, Saudi Arabia, January 18, 2025. REUTERS/Hamad I Mohammed

Compañero en lo profesional y amigo en lo personal

En aquella época, Mecano disfrutaba de un éxito vertiginoso, pero también vivía las consecuencias del mismo, como el exceso de fiestas, drogas y alcohol. En una entrevista con Bertín Osborne el pasado 2023, Cano recordó cómo su vida llegó a un punto crítico a los 23 años, cuando sufrió un colapso de salud debido al estilo de vida descontrolado. En aquel momento, el compositor se encontraba en Londres junto a Zimmer: “Nos hicimos muy buenos amigos y produjo dos discos de ‘Mecano’. Estábamos en un estudio grabando”. “Fueron unos años en los que no había medida, no teníamos tampoco información. De hecho, de mi grupo murieron prácticamente todos. Fueron unos años de mucho traqueteo. “Nos lo pasamos muy bien, pero nos pegábamos unos festivales que no tenían fin”, contó en el programa Mi casa es la tuya.

Pero algo cambió un día en el que se encontraba con su amigo y compositor. “Hans me metió en un sitio. Estuve ahí unos días y cuando salí me fui a un museo a ver a Tutankamón. Me puse delante un rato y cambió todo. Desde ahí, nada de drogas ni estupefacientes. Probé todo. La suerte que tuve es que mis años intensos fueron pocos”.