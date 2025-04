Un mercenario español en primera línea del frente en Ucrania: “Ver a un soldado vulnerable es algo que no tenemos normalizado”

Tráiler de 'Mercenario', documental de Movistar sobre la experiencia de Joan Estévez en la Guerra de Ucrania

Hasta la guerra, ese conflicto en el que parece no haber límites, existen líneas rojas. Los periodistas lo saben bien, puesto que ni los que están más avanzados en el frente pueden llegar a primera línea. Hasta el reportero de guerra, que históricamente ha sido siempre ese enlace entre el conflicto y el informativo, entre el soldado y el militar, se encuentra con un punto muerto dentro de su participación, unas zonas a las que no pueden llegar más que los soldados. Pero, ¿qué pasaría si fuese el mismo soldado quien se convirtiese en el emisario, que tomase el control de su propio relato y de alguna manera solventase esa barrera entre la trinchera y el potencial espectador?

A esa pregunta, y otras tantas cuestiones de vital importancia responde Mercenario, el nuevo documental que llega a Movistar+ para contar de primera mano el testimonio de Joan Estévez ‘Espinosa’, el mercenario destinado en la Guerra de Ucrania y encargado también de formar a otros combatientes que se unen a la causa. “Yo no tenía tanta fe en que fuese buen narrador. Sabía que tenía facilidad de hablar y carisma, pero la primera vez que volvió del frente me mandó los audios y ahí vi que era un gran narrador y que había información a la que como periodistas no podíamos acceder. Era como el combo perfecto para intentar crear algo más grande”, relata la fotoperiodista Anna Surinyach, guionista de Mercenario, amiga personal del soldado y parte fundamental pera poner en marcha este particular proyecto.

Imagen de 'Mercenario' (Movistar+)

La guerra, sobre todo en los días malos

“Ellos iban estirando la cuerda, diciéndome ‘esto está muy bien, pero intenta hacer esto otro’”, revela el propio Estévez, haciendo referencia a cómo tanto Surinyach como Juanma Arizmendi, director del documental, lo iban testeando y pidiendo cada vez más documentos para ver cómo se podía dar forma a la historia. “Había un trabajo de ponerse muy pesados con Joan, porque a veces lo estaba pasando muy mal y tú vas y le dices ‘oye, mira, ¿ahora que estás como el culo, por qué no haces un vídeo?”, recuerda Arizmendi.

“Hay algo que tuvimos claro desde el principio y es que había que ser 100% sincero en el sentido de que lo más importante es cuando estaba mal. Todos queremos salir bien en los documentales, con el uniforme limpio, disparando y todo eso. Pero si cuando estás mal tienes la valentía de explicarlo, es lo que realmente vale”, reflexiona Estévez, quien además de documentar su día a día en el frente ucraniano, también incluye metraje presentando a sus compañeros de escuadrón o directamente con escenas cotidianas como afeitarse o mantener una videollamada con su familia, todas ellas marcadas por un particular sentido del humor.

Imagen de 'Mercenario' (Movistar+)

Rompiendo la brecha y abriendo un camino

“Creo que al final, cuando has pasado tantas veces por situaciones muy extremas, estás acostumbrado a que tu vida sea extrema. Yo vivo en ese límite y el humor es una parte importante de nuestra vida, puede llamar la atención, pero así es mi vida”, detalla el soldado al que conocían como Espinosa en el frente, donde tenían que “aguantar” este humor incluso con la barrera del idioma. “Hay un audio que no sale, pero recuerdo un momento que estábamos cuatro compañeros encerrados bajo tierra mientras caían las bombas y se me escucha decirle a Johnny, nuestro traductor ucraniano, si quería que le contase un chiste. El tío ni siquiera sabía qué significaba “chiste” pero nos empezamos reír todos en medio del ruido por las bombas”.

Además de como soldado, Estévez se encarga también de instruir a soldados previo a su entrada en el frente. No era el único español en tierra ucraniana, pero sí el único que lo estaba allí en condición de mercenario. “Fue un intercambio muy potente. Los otros dos eran milicianos, iban por convicciones culturales y yo estaba ahí por trabajo, porque soy un profesional de la guerra. A mí lo que los ucranianos creyeran o no, me daba igual. A mí me importaba que alguien estaba sufriendo una agresión y qué podía ayudar en que en lo práctico, en defender a la gente”, aclara Estévez.

Imagen de 'Mercenario' (Movistar+)

Sobre cómo equilibrar este diario personal con la parte de información y relato periodístico, los responsables del documental admiten que la guerra de Ucrania presenta una nueva y compleja dimensión por su sobreexposición en medios. “Muchas veces te dicen que no puedes sacar a los soldados llorando, no puedes sacar a los soldados vulnerables porque eso hace al enemigo fuerte. Y yo creo que el ver al soldado vulnerable es algo que no tenemos tan normalizado. Ver los grises que existen en las guerras, la corrupción, cómo mandan a primera línea a los más débiles, lo poco que significan las vidas de la gente que está luchando por un país, por el país que luchan”, argumenta Surinyach.

“En España hace muchos años que no hay una guerra. Y, por tanto, el tema de veteranos de guerra tampoco es una cosa que se vea demasiado. El caso de Joan es único por poder documentar, o poder seguirlo durante ese momento de un soldado español también a mí me parecía que tenía, que tenía mucho valor y era una de las claves de esta historia”, añade el director del documental, que llega este jueves 3 a la plataforma y que, ante todo, pretende ser también una pieza que plasme el horror de la guerra. “Diría que es un documental antibélico porque para mí uno de los objetivos principales que hablamos mucho es que nadie vea este documental y quiera ir a coger un arma e irse al frente. Y decirlo viendo niños muertos está claro que no funciona. A veces cuando funciona es cuando se ven las consecuencias, como en este caso”.