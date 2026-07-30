Todos los partidos de Ceuta reclaman al Gobierno la declaración de emergencia nacional ante la crisis migratoria

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Todos los miembros de la Junta de Portavoces de la Asamblea de Ceuta, incluido el PSOE, han reclamado este jueves al Gobierno central la declaración de la emergencia nacional al amparo de la normativa de seguridad nacional ante el "salto cualitativo" que, según afirman, ha experimentado la crisis migratoria que vive la ciudad por la llegada masiva de personas a nado desde Marruecos. La Junta de portavoces la componen PP, PSOE, Vox y los localistas MDyC y Ceuta Ya!.

La petición se ha producido tras una reunión extraordinaria y urgente celebrada este mediodía, en la que los grupos políticos han acordado solicitar al Ejecutivo tres medidas inmediatas: la declaración de la emergencia nacional conforme a la legislación sobre seguridad nacional, el refuerzo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado junto al despliegue del Ejército para "garantizar la inviolabilidad de la frontera y la seguridad ciudadana", y el cierre de la frontera del Tarajal.

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En el comunicado remitido tras el encuentro, la Junta de Portavoces justifica esta petición por el "salto cualitativo" registrado en la persistente entrada masiva de migrantes, una situación que, según señala, se ha agravado en las últimas horas con la llegada "a pie, sorteando el espigón del Tarajal, y de manera igualmente masiva".

A primera hora de esta mañana, el presidente de Ceuta, Juan Vivas, calificó la situación de "emergencia nacional" en entrevistas concedidas a Onda Cero y Cadena SER. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, descartó más tarde la posibilidad de activar la emergencia prevista en la legislación de protección civil, al no contemplar los flujos migratorios como un riesgo incluido en ese sistema.

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Ahora, la Junta de Portavoces ha fundamentado su solicitud en la normativa de seguridad nacional y no en la de protección civil.

Marlaska ha anunciado que visitará este viernes Ceuta para analizar sobre el terreno la situación generada por las continuas entradas irregulares registradas durante los últimos días.

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Pese a la gravedad del escenario, la Junta de Portavoces ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. "No es la primera vez que Ceuta se ve en una situación límite como la actual, pero como en las anteriores, también en este caso la sociedad ceutí volverá a dar, y está dando, un ejemplo de madurez, solidaridad y entereza. Juntos y unidos saldremos adelante", han concluido el comunicado conjunto.