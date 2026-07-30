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El Real Oviedo renueva a Aarón Escandell y asegura su portería

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Oviedo, 30 jul (EFE).- El Real Oviedo ha renovado a Aarón Escandell, que tras ser fundamental en el equipo carbayón las dos últimas temporadas, una de ellas en Primera División, amplía su vinculación con el club azul hasta 2029.

El portero valenciano, que cumplirá en septiembre 31 años, finalizaba contrato en junio 2027 y tras su gran temporada en Primera División numerosos equipos españoles y extranjeros se interesaron en su situación, pero finalmente seguirá en el Real Oviedo tras un acuerdo de dos años, con opción a uno más en función de objetivos.

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Fichado en 2024, Escandell fue fundamental en el ascenso a Primera cosechado en 2025, cuando jugó 45 de los 46 partidos que disputó el Real Oviedo; ya en Primera División, fue titular en 36 de los 38 partidos que jugaron los azules y, a pesar del descenso, el carbayón fue uno de los mejores guardametas de la máxima categoría del fútbol español.

Ahora el portero del Real Oviedo, que este miércoles ante la Ponferradina jugó sus primeros minutos en la pretemporada, pasará a ser uno de los futbolistas mejor valorados de la plantilla azul, donde ya tiene un liderazgo importante junto a futbolistas como Dani Calvo, David Costas o Nacho Vidal.

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Otro de los protagonistas del verano oviedista, el extremo Haissem Hassan, regresa esta tarde a la capital del Principado tras disputar el Mundial con Egipto y en las próximas semanas se espera que el futbolista salga traspasado y deje una cantidad de dinero importante en los despachos del Carlos Tartiere. EFE.

Pfg/lj lv

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