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El Aita Mari denuncia una "presión continuada" para dificultar su labor en el Mediterráneo

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San Sebastián, 30 jul (EFE).- El buque de rescate Aita Mari, de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), ha denunciado este jueves la "presión continuada" de patrulleras libias, que según explica, "dificulta el trabajo de los barcos civiles en el Mediterráneo central, tras catorce días de misión en esta zona.

El Aita Mari explica en un comunicado que durante los últimos tres días ha permanecido en "la zona SAR (área geográfica de responsabilidad asignada por la Organización Marítima Internacional (OMI) para coordinar operaciones de búsqueda y rescate) entre Malta y Libia", donde "la constante presencia e intimidación" de estas patrulleras "ha condicionado gravemente" su "labor de monitorización y preparación para posibles emergencias".

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En concreto, el miércoles varias embarcaciones de la guardia costera libia rodearon el buque "mientras realizaba su labor humanitaria", explica la tripulación del barco de salvamento, que horas más tarde fue sobrevolado por un dron, "manteniendo una vigilancia constante" sobre los embarcados.

"Estos episodios se suman a una presión continuada que dificulta el trabajo de los barcos civiles presentes en la zona y genera un clima de intimidación incompatible con una labor exclusivamente humanitaria", recalca el Aita Mari, que navega ahora hacia Siracusa ante la necesidad de repostar combustible para poder continuar la misión.

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Tras esta escala técnica, el buque regresará a la zona SAR para "seguir monitorizando una de las rutas migratorias más mortíferas del mundo y permanecer disponible para asistir a cualquier embarcación en peligro".

"Desde Salvamento Marítimo Humanitario denunciamos que la presión ejercida sobre los buques civiles de rescate y observación limita nuestra capacidad para desarrollar una labor esencial de vigilancia y asistencia", recalca la nota.

"La presencia de embarcaciones y medios aéreos que hostigan a las organizaciones humanitarias no solo compromete la seguridad de las tripulaciones sino que reduce la capacidad de respuesta ante posibles emergencias en el mar", concluye. EFE

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