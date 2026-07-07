Sergio de Larrea ya se entrena con los Dallas Mavericks junto con los gemelos Díaz Graham

Redacción deportes, 7 jul (EFE).- El base internacional español Sergio de Larrea se ha incorporado a los entrenamientos de los Dallas Mavericks tras su salida del Valencia Basket y con él están los hermanos gemelos canarios Guillermo y Jorge Díaz Graham, jugadores del equipo filial de la franquicia texana y reclutados para preparar la liga de verano de la NBA.

Dallas Mavericks informó en su cuenta de X de las sesiones de entrenamiento de pretemporada, en la que se ve a De Larrea con el número 55 bajo las órdenes del entrenador de los Dallas Mavericks, Dusty May.

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El jugador vallisoletano, de 20 años, fue seleccionado en el pasado draft de la NBA en el puesto 25 y, tras varios traspasos, llegó a los Mavericks con un contrato de cuatro temporadas y en donde va a tener como compañero al también español Santi Aldama, recientemente traspasado desde Memphis Grizzlies.

A la pretemporada de los Dallas se han incorporado también los hermanos tinerfeños Díaz Graham, de 23 años, recién llegados a los Texas Legends, equipo que compite en la NBA G League, la liga de desarrollo, y que es filial de los Mavericks.

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Ambos compitieron la pasada temporada en la liga universitaria estadounidense, la NCAA, Guillermo en los San Francisco Dons y Jorge, en los Oregon State Beavers.

Los gemelos, que se formaron en la cantera del CB Canarias y que juegan de ala-pívot, fueron seleccionados el pasado día 3 en el draft de la NBA G League para jugadores que no son estadounidenses.

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Jorge fue elegido en primera posición y Guillermo, en tercera, de un total de veinte jugadores.

La liga de verano de la NBA se disputa en Las Vegas a partir del próximo jueves como preparación para la próxima temporada de la principal competición de baloncesto del mundo.

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Dallas cuenta para esta competición con trece jugadores, entre ellos, Morez Johnson Jr., noveno en el último draft. EFE