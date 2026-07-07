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Sergio de Larrea ya se entrena con los Dallas Mavericks junto con los gemelos Díaz Graham

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Redacción deportes, 7 jul (EFE).- El base internacional español Sergio de Larrea se ha incorporado a los entrenamientos de los Dallas Mavericks tras su salida del Valencia Basket y con él están los hermanos gemelos canarios Guillermo y Jorge Díaz Graham, jugadores del equipo filial de la franquicia texana y reclutados para preparar la liga de verano de la NBA.

Dallas Mavericks informó en su cuenta de X de las sesiones de entrenamiento de pretemporada, en la que se ve a De Larrea con el número 55 bajo las órdenes del entrenador de los Dallas Mavericks, Dusty May.

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El jugador vallisoletano, de 20 años, fue seleccionado en el pasado draft de la NBA en el puesto 25 y, tras varios traspasos, llegó a los Mavericks con un contrato de cuatro temporadas y en donde va a tener como compañero al también español Santi Aldama, recientemente traspasado desde Memphis Grizzlies.

A la pretemporada de los Dallas se han incorporado también los hermanos tinerfeños Díaz Graham, de 23 años, recién llegados a los Texas Legends, equipo que compite en la NBA G League, la liga de desarrollo, y que es filial de los Mavericks.

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Ambos compitieron la pasada temporada en la liga universitaria estadounidense, la NCAA, Guillermo en los San Francisco Dons y Jorge, en los Oregon State Beavers.

Los gemelos, que se formaron en la cantera del CB Canarias y que juegan de ala-pívot, fueron seleccionados el pasado día 3 en el draft de la NBA G League para jugadores que no son estadounidenses.

Jorge fue elegido en primera posición y Guillermo, en tercera, de un total de veinte jugadores.

La liga de verano de la NBA se disputa en Las Vegas a partir del próximo jueves como preparación para la próxima temporada de la principal competición de baloncesto del mundo.

Dallas cuenta para esta competición con trece jugadores, entre ellos, Morez Johnson Jr., noveno en el último draft. EFE

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