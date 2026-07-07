España

‘Tatuajes electrónicos’ de bajo coste, la nueva apuesta del CSIC para analizar la salud en la piel y tejidos

Los dispositivos desarrollados son ultrafinos y pueden integrarse en superficies con cualquier tipo de topografía, como piel, textiles y tejidos biológicos

Guardar
Google icon
El investigador Yigit Sozen sostiene un chip en un trozo de piel. (Ángela R. Bonachera / ICMM-CSIC)
El investigador Yigit Sozen sostiene un chip en un trozo de piel. (Ángela R. Bonachera / ICMM-CSIC)

Un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha desarrollado un método económico y escalable para fabricar dispositivos electrónicos ultrafinos que se adhieren a cualquier superficie, inspirados en la tecnología que usan las calcomanías (tatuajes temporales). Estos dispositivos, que han sido elaborados por el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, pueden integrarse en superficies como la piel, textiles o tejidos biológicos, por lo que pueden utilizarse para monitorizar la salud en pacientes. El nuevo método acaba de publicarse en la revista ACS Nano.

El proyecto forma parte de una iniciativa europea orientada a simplificar y abaratar la producción de electrónica conformable. Según ha explicado en un comunicado Andrés Castellanos-Gómez, investigador del CSIC y líder del proyecto en España, estos dispositivos deben “adaptarse perfectamente a superficies blandas, curvas y deformables, sin perder su capacidad eléctrica”. El reto principal radica en conseguir que los semiconductores bidimensionales (2D), que resultan prometedores para estas aplicaciones, puedan integrarse en sistemas electrónicos flexibles y fiables.

PUBLICIDAD

Actualmente, la mayoría de los experimentos con este tipo de electrónica se limita a escalas de laboratorio y no se ha logrado una producción industrial. Yigit Sozen, también investigador del ICMM, ha detallado que “uno de los principales obstáculos es la ausencia de métodos de fabricación a gran escala que combinen calidad, bajo coste y facilidad de procesamiento”.

Dentro de este contexto, Castellanos-Gómez ha subrayado que los papeles para tatuajes temporales se presentan como “sustratos atractivos” porque permiten transferir películas ultrafinas sobre superficies rugosas y curvas, incluidas la piel, el vidrio o el plástico. El equipo ha combinado esta tecnología con un proceso propio de exfoliación mecánica de alto rendimiento ‘rollo a rollo’ para obtener películas de materiales de van der Waals y transferirlas mediante estos papeles comerciales.

PUBLICIDAD

Plataformas ultrafinas

La rutina de trabajo parte de la exfoliación en seco patentada por el grupo, en la que dos cilindros enfrentados permiten obtener láminas semiconductoras interconectadas. Estas se integran en plataformas ultrafinas, similares a las calcomanías, y se transfieren directamente sobre superficies como la piel humana o las hojas de las plantas. De acuerdo con la revista ACS Nano, el resultado son fotodetectores, termistores y transistores portátiles que mantienen su rendimiento en condiciones exigentes.

“Al combinar la producción a gran escala de semiconductores de van der Waals con estrategias de transferencia sencillas, nuestro trabajo amplía la electrónica basada en tatuajes y establece una plataforma práctica para dispositivos portátiles y con interfaz biológica de alto rendimiento”, indica Sozen. El uso de disulfuro de molibdeno (MoS₂), obtenido a través de exfoliación mecánica ‘roll-to-roll’, junto con papel para calcomanías, permite fabricar estos dispositivos de forma económica y escalable.

El grupo del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid ha optado por la exfoliación mecánica frente a otros métodos, como la impresión en fase líquida —que suele dejar restos de disolventes y produce láminas poco conectadas— o la evaporación química (CVD), que requiere infraestructura costosa y procesos complejos. Con su método patentado, consiguen películas secas, uniformes y fácilmente integrables en plataformas ultrafinas.

Según Castellanos-Gómez, “aprovechando esta plataforma y las calcomanías, fabricamos dispositivos ultraconformables que funcionan de manera fiable en superficies rugosas y flexibles”. Los dispositivos producidos muestran alta responsividad, coeficientes de temperatura elevados y funcionamiento eficiente a bajo voltaje, aseguran los investigadores, que destacan que este avance representa un paso adelante en la democratización de la electrónica flexible y portátil, con potencial para revolucionar la interacción entre dispositivos y tejidos biológicos.

Temas Relacionados

TatuajesCienciaCiencia EspañaPielEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los famosos que han disfrutado alguna vez de los Sanfermines: desde Lola Flores con la multitud hasta Charlton Heston o Audrey Hepburn

La lista de estrellas internacionales se extiende a nombres célebres como Orson Welles o Sean Connery

Los famosos que han disfrutado alguna vez de los Sanfermines: desde Lola Flores con la multitud hasta Charlton Heston o Audrey Hepburn

Explosiones en Damasco cerca del hotel donde se aloja Emmanuel Macron: hay 18 heridos

Testigos presenciales vieron humo que se elevaba desde una zona cercana al hotel donde el presidente francés pasó la noche, en el centro de la capital siria, de la que partió el martes por la mañana para mantener conversaciones en el palacio presidencial

Explosiones en Damasco cerca del hotel donde se aloja Emmanuel Macron: hay 18 heridos

La justicia condena al ‘pequeño Nicolás’ por acceder a bases de datos policiales y lucrarse pero le “concede el beneficio de la suspensión” de la cárcel

La Audiencia de Madrid le deja en libertad a cambio de que no vuelva a delinquir y le impone una multa de apenas 1.800 euros

La justicia condena al ‘pequeño Nicolás’ por acceder a bases de datos policiales y lucrarse pero le “concede el beneficio de la suspensión” de la cárcel

La bota rota de Pedro Neto en el partido entre España y Portugal tiene una explicación médica: un síndrome típico en futbolistas

Una rotura en el calzado del futbolista luso captó la atención de las cámaras en el partido de octavos de final entre los países de la península ibérica

La bota rota de Pedro Neto en el partido entre España y Portugal tiene una explicación médica: un síndrome típico en futbolistas

Dinamarca estudia construir una isla artificial en el mar del Norte que podría abastecer a 10 millones de hogares en 2040

El proyecto ha provocado un encarecimiento notable de los costes y prevé asociar a media docena de países en su red de exportación de electricidad e hidrógeno verde

Dinamarca estudia construir una isla artificial en el mar del Norte que podría abastecer a 10 millones de hogares en 2040
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La justicia condena al ‘pequeño Nicolás’ por acceder a bases de datos policiales y lucrarse pero le “concede el beneficio de la suspensión” de la cárcel

La justicia condena al ‘pequeño Nicolás’ por acceder a bases de datos policiales y lucrarse pero le “concede el beneficio de la suspensión” de la cárcel

La defensa espacial de los ciberataques diseñada en España que Europa va a poner a prueba con un “laboratorio en órbita”

El abogado al que Bárcenas acusa de intentar comprar su silencio coordina ahora la venta de las viviendas y parcelas de Paco Correa: una misteriosa empresa ofrece 8,1 millones

La SEPI, con 15 cargos imputados por corrupción, quiere gastarse 96.200 euros para implantar un modelo de liderazgo en sus directivos y plantilla

La Justicia obliga a Extranjería a conceder la residencia permanente a un británico al concluir que ignoró las pruebas de que vivía en España desde antes del Brexit

ECONOMÍA

El IMV llega a más hogares, pero con menos dinero por persona que en 2025: la ayuda media baja hasta los 166 euros al mes

El IMV llega a más hogares, pero con menos dinero por persona que en 2025: la ayuda media baja hasta los 166 euros al mes

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Menos noche, más tardeo y sin alcohol: los españoles están cambiando su forma de salir y gastan menos de 40 euros

La vivienda agranda la desigualdad en España: los inquilinos tienen hasta 450 veces menos patrimonio que los grandes caseros

Pensiones en jaque: sin las transferencias del Estado, las cotizaciones de trabajadores y empresas tendrían que subir al 42%

DEPORTES

El delantero de Bélgica que rechazó cuatro veces a España y ahora la tendrá enfrente en cuartos de final del Mundial 2026: “Es la decisión correcta”

El delantero de Bélgica que rechazó cuatro veces a España y ahora la tendrá enfrente en cuartos de final del Mundial 2026: “Es la decisión correcta”

La última vez que España y Bélgica se enfrentaron en los cuartos de final de un Mundial: un partido agónico que se decidió en los penaltis

Cuándo, dónde y contra quién juega España el siguiente partido: este es el cruce de cuartos de final

Bélgica vence a Estados Unidos y se enfrentará a España en los cuartos de final del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Luis de la Fuente se rinde a Cristiano Ronaldo tras su eliminación del Mundial 2026: “Es un ejemplo para los jóvenes”