Los famosos que han disfrutado alguna vez de los Sanfermines: desde Lola Flores con la multitud hasta Charlton Heston o Audrey Hepburn

El día que Charlton Heston disfrutó de Pamplona. (Ayuntamiento de Pamplona)

Las fiestas de San Fermín han brillado durante décadas no solo por sus encierros y tradiciones, sino también por el desfile de rostros célebres que han dado un toque especial a las calles de Pamplona. Actores de Hollywood, escritores icónicos, políticos, artistas y leyendas de la música han sucumbido al magnetismo de esta celebración, llenando de anécdotas y glamour las noches de julio. La ciudad, acostumbrada a la multitud, ha vivido momentos inolvidables gracias a la visita de personajes que, por unos días, se mezclaron con la gente como uno más.

El flechazo de los famosos por San Fermín tiene mucho que ver con el ambiente festivo. Desde la publicación de la novela Fiesta de Hemingway, la cita pamplonesa se convirtió en un imán para quienes buscaban diversión, aventura y el sabor de lo auténtico. El resultado: cada año, la prensa y los vecinos esperaban con expectación la llegada de alguna estrella internacional, dispuesta a sumergirse de lleno en el bullicio, los encierros y las interminables noches de fiesta.

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Aunque en la actualidad la presencia de famosos es menos habitual, el recuerdo de las visitas de Charlton Heston, Ava Gardner, Audrey Hepburn, Lola Flores o incluso Bill Clinton sigue alimentando la leyenda.

Hollywood en Pamplona: del glamour al chupinazo

Pamplona se transformó en plató improvisado con la llegada de estrellas como Charlton Heston y Deborah Kerr, que en 1962 vivieron los Sanfermines rodeados de admiradores y flashes. La ciudad se volcó con la pareja, que compartió balcón con autoridades, visitó la estatua de San Fermín y no dudó en mezclarse con la multitud durante los encierros y la corrida de toros. Heston, acostumbrado al brillo de Hollywood, vivió momentos de auténtica locura cuando una multitud femenina le persiguió tras la corrida, obligándole a salir corriendo en busca de tranquilidad. Aquella visita quedó grabada en la memoria colectiva como un capítulo dorado de los Sanfermines.

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Declaraciones de pamploneses y visitantes de otras partes de Navarra, Valencia, Gipuzkoa o Francia, que este 6 de julio han disfrutado con el lanzamiento del chupinazo de los Sanfermines, que supone el pistoletazo de salida de "las mejores fiestas del mundo" (Fuente: Europa Press)

El magnetismo de la fiesta no solo atrajo a grandes nombres internacionales: también figuras del espectáculo español, como Lina Morgan, se sumaron a la celebración y aportaron su desparpajo y carisma al ambiente sanferminero. La actriz, querida por el público, disfrutó de la atmósfera festiva y el contacto directo con la gente, encajando a la perfección en ese espíritu de cercanía y alegría que define a las fiestas. Así, el cruce entre estrellas de Hollywood y referentes nacionales convirtió durante años a Pamplona en una pasarela inesperada de anécdotas y momentos únicos, mezclando glamour internacional y humor popular bajo el mismo pañuelo rojo.

Hemingway, Ava Gardner o Lola Flores en San Fermín

No solo los actores dejaron huella en Pamplona. Ernest Hemingway, eterno enamorado de San Fermín, situó a la ciudad en el mapa literario y atrajo a otros intelectuales y artistas como Orson Welles, Arthur Miller o Inger Morath. Ava Gardner aportó su magnetismo y disfrutó junto a Deborah Kerr de los encierros y la vida nocturna, mientras Audrey Hepburn y Sean Connery pusieron el broche chic con su elegante presencia durante una pausa en el rodaje de Robin y Marian. La fiesta, con su mezcla de locura y autenticidad, se convirtió en escenario ideal para encuentros, tertulias y noches que aún hoy se recuerdan.

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Lina Morgan en las fiestas de Pamplona. (EUROPA PRESS REPORTAJES)

Entre los momentos más recordados de la crónica social de San Fermín destaca la visita de Lola Flores, la ‘Faraona’, auténtica leyenda de la música y el arte español. Durante su estancia en Pamplona, Lola se entregó por completo al ambiente de la fiesta, mezclándose con peñistas, cantando y bailando en plena calle, y posando vestida de blanco y rojo junto a corredores y vecinos.

Su simpatía y cercanía conquistaron a todos, y su energía sumó un punto de alegría y espontaneidad que quedó grabado en la memoria colectiva de la ciudad. La presencia de Lola Flores no solo aportó arte y folklore, sino que reforzó el carácter abierto y festivo de unas fiestas únicas. Todos ellos contribuyeron a que San Fermín sea mucho más que una celebración local: un festival donde el espectáculo está dentro y fuera de la plaza.

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