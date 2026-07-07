España

José Ribagorda se despide de Iván Sanz tras la tragedia que conmociona al mundo del vino: “Qué inmenso vacío nos dejáis. Qué injusta es la vida”

El periodista se ha despedido de la familia en una publicación en redes sociales

Guardar
Google icon
José Ribagorda, e Iván Sanz Cid. (INSTAGRAM).
José Ribagorda, e Iván Sanz Cid. (INSTAGRAM).

El fallecimiento de Iván Sanz Cid, director general y copropietario de la bodega Dehesa de los Canónigos, ha dejado una profunda huella en el sector vinícola y entre quienes compartieron con él proyectos y amistad durante años. El empresario vallisoletano perdió la vida el pasado fin de semana en un accidente de tráfico ocurrido en la A-67, a la altura de Herrera de Pisuerga (Palencia), en el que también murieron su esposa, Irene Garijo, y dos de sus tres hijos adolescentes. La única superviviente de la familia es la hija menor, de nueve años, que permanece ingresada en un hospital de Burgos, donde continúa recuperándose tras ser intervenida quirúrgicamente.

Mientras familiares y amigos se reunían en el tanatorio de Las Contiendas, en Valladolid, para dar el último adiós a la familia, las redes sociales se llenaban de mensajes de dolor y homenaje. Entre los más emotivos destacaron los publicados por los periodistas José Ribagorda y Loles Silva, así como el del presentador Carlos Sobera, todos ellos estrechamente vinculados a la histórica bodega de la Ribera del Duero.

PUBLICIDAD

José Ribagorda, gran apasionado del mundo de la gastronomía y el vino, expresó su dolor a través de la cuenta de Instagram de su proyecto gastronómico De las cosas del comer. El periodista recordó la estrecha amistad que mantenía con Iván Sanz y su familia con un mensaje cargado de emoción. “Lloramos en casa desconsoladamente desde ayer por la pérdida cruel e inhumana de una familia que era nuestra familia”, escribió.

El comunicador definió a los fallecidos como “una familia bodeguera de bien, honesta, trabajadora y de profundos valores” y añadió que “Iván, Irene, Irenita y Alvarito viviréis siempre en nosotros”. En su publicación también quiso agradecer todos los momentos compartidos: “Gracias de corazón por la infinidad de buenos momentos que nos habéis dado. Qué inmenso vacío nos dejáis. Qué injusta es la vida. Las viñas de Dehesa de los Canónigos lloran sin parar y nosotros con ellas”.

PUBLICIDAD

El homenaje iba acompañado de un vídeo con fotografías familiares y encuentros compartidos a lo largo de los años, reflejo de una amistad que trascendía el ámbito profesional.

José Ribagorda en la edición del informativo del sábado (Telecinco)
José Ribagorda en la edición del informativo del sábado (Telecinco)

Un vínculo que iba mucho más allá del vino

La periodista Loles Silva, esposa de Ribagorda y directora de contenidos del citado proyecto gastronómico, también dedicó unas palabras a la familia fallecida. Su mensaje dejó patente la estrecha relación que mantenían desde hacía años. “Cuando la vida te arranca la vida. Desolados, hemos perdido a nuestros amigos, hermanos y a nuestros niños. No hay explicación, no hay nada, solo un aterrador vacío. El alma se nos ha roto”.

Las imágenes compartidas por la periodista muestran reuniones familiares, celebraciones, viajes y eventos relacionados con el vino, evidenciando una amistad consolidada durante décadas. Los hijos de ambas familias, además, habían crecido prácticamente juntos, compartiendo numerosas experiencias.

Otro de los rostros conocidos que reaccionó públicamente fue Carlos Sobera, muy unido a la bodega desde que ejerciera como padrino de una de sus vendimias. El presentador utilizó también las redes sociales de Dehesa de los Canónigos para trasladar un mensaje de apoyo a los allegados. “Mi querida familia, os envío todo mi cariño, ánimo y un grandísimo abrazo. Aquí estamos para lo que necesitéis. Lo siento en el alma”.

José Ribagorda, Irene Garijo e Iván Sanz Cid. (INSTAGRAM).
José Ribagorda, Irene Garijo e Iván Sanz Cid. (INSTAGRAM).

A estas muestras de afecto se sumó igualmente el meteorólogo Roberto Brasero, quien recordó al empresario durante una intervención televisiva. El periodista destacó especialmente su cercanía y calidad humana, describiéndolo como una persona “muy afable, muy entrañable y muy buena gente”, palabras que coinciden con la imagen que numerosos profesionales del sector han trasladado en las últimas horas.

Un accidente que sigue bajo investigación

La familia regresaba de pasar unos días en Santander cuando, por causas que todavía investiga la Guardia Civil, el vehículo en el que viajaban se salió de la calzada y dio varias vueltas de campana en la A-67, dentro del término municipal de Herrera de Pisuerga.

Los servicios de emergencias desplazados hasta el lugar no pudieron hacer nada por salvar la vida de Iván Sanz, su esposa y dos de sus hijos. La única superviviente fue la hija menor, que fue evacuada en helicóptero medicalizado hasta un hospital de Burgos. Según ha informado la propia bodega, la niña permanece estable dentro de la gravedad y continúa ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Entre las hipótesis que manejan los investigadores figura un posible episodio de somnolencia o un despiste al volante, aunque las diligencias continúan abiertas para esclarecer con exactitud las circunstancias del siniestro. La despedida definitiva a la familia está prevista en la Catedral de Valladolid, donde amigos, compañeros y representantes del sector del vino volverán a reunirse para rendir homenaje a una familia muy querida en la Ribera del Duero y cuyo legado permanecerá ligado para siempre a Dehesa de los Canónigos.

Temas Relacionados

Famosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los famosos que han disfrutado alguna vez de los Sanfermines: desde Lola Flores con la multitud hasta Charlton Heston o Audrey Hepburn

La lista de estrellas internacionales se extiende a nombres célebres como Orson Welles o Sean Connery

Los famosos que han disfrutado alguna vez de los Sanfermines: desde Lola Flores con la multitud hasta Charlton Heston o Audrey Hepburn

Explosiones en Damasco cerca del hotel donde se aloja Emmanuel Macron: hay 18 heridos

Testigos presenciales vieron humo que se elevaba desde una zona cercana al hotel donde el presidente francés pasó la noche, en el centro de la capital siria, de la que partió el martes por la mañana para mantener conversaciones en el palacio presidencial

Explosiones en Damasco cerca del hotel donde se aloja Emmanuel Macron: hay 18 heridos

La justicia condena al ‘pequeño Nicolás’ por acceder a bases de datos policiales y lucrarse pero le “concede el beneficio de la suspensión” de la cárcel

La Audiencia de Madrid le deja en libertad a cambio de que no vuelva a delinquir y le impone una multa de apenas 1.800 euros

La justicia condena al ‘pequeño Nicolás’ por acceder a bases de datos policiales y lucrarse pero le “concede el beneficio de la suspensión” de la cárcel

‘Tatuajes electrónicos’ de bajo coste, la nueva apuesta del CSIC para analizar la salud en la piel y tejidos

Los dispositivos desarrollados son ultrafinos y pueden integrarse en superficies con cualquier tipo de topografía, como piel, textiles y tejidos biológicos

‘Tatuajes electrónicos’ de bajo coste, la nueva apuesta del CSIC para analizar la salud en la piel y tejidos

La bota rota de Pedro Neto en el partido entre España y Portugal tiene una explicación médica: un síndrome típico en futbolistas

Una rotura en el calzado del futbolista luso captó la atención de las cámaras en el partido de octavos de final entre los países de la península ibérica

La bota rota de Pedro Neto en el partido entre España y Portugal tiene una explicación médica: un síndrome típico en futbolistas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La justicia condena al ‘pequeño Nicolás’ por acceder a bases de datos policiales y lucrarse pero le “concede el beneficio de la suspensión” de la cárcel

La justicia condena al ‘pequeño Nicolás’ por acceder a bases de datos policiales y lucrarse pero le “concede el beneficio de la suspensión” de la cárcel

La defensa espacial de los ciberataques diseñada en España que Europa va a poner a prueba con un “laboratorio en órbita”

El abogado al que Bárcenas acusa de intentar comprar su silencio coordina ahora la venta de las viviendas y parcelas de Paco Correa: una misteriosa empresa ofrece 8,1 millones

La SEPI, con 15 cargos imputados por corrupción, quiere gastarse 96.200 euros para implantar un modelo de liderazgo en sus directivos y plantilla

La Justicia obliga a Extranjería a conceder la residencia permanente a un británico al concluir que ignoró las pruebas de que vivía en España desde antes del Brexit

ECONOMÍA

El IMV llega a más hogares, pero con menos dinero por persona que en 2025: la ayuda media baja hasta los 166 euros al mes

El IMV llega a más hogares, pero con menos dinero por persona que en 2025: la ayuda media baja hasta los 166 euros al mes

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Menos noche, más tardeo y sin alcohol: los españoles están cambiando su forma de salir y gastan menos de 40 euros

La vivienda agranda la desigualdad en España: los inquilinos tienen hasta 450 veces menos patrimonio que los grandes caseros

Pensiones en jaque: sin las transferencias del Estado, las cotizaciones de trabajadores y empresas tendrían que subir al 42%

DEPORTES

El delantero de Bélgica que rechazó cuatro veces a España y ahora la tendrá enfrente en cuartos de final del Mundial 2026: “Es la decisión correcta”

El delantero de Bélgica que rechazó cuatro veces a España y ahora la tendrá enfrente en cuartos de final del Mundial 2026: “Es la decisión correcta”

La última vez que España y Bélgica se enfrentaron en los cuartos de final de un Mundial: un partido agónico que se decidió en los penaltis

Cuándo, dónde y contra quién juega España el siguiente partido: este es el cruce de cuartos de final

Bélgica vence a Estados Unidos y se enfrentará a España en los cuartos de final del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Luis de la Fuente se rinde a Cristiano Ronaldo tras su eliminación del Mundial 2026: “Es un ejemplo para los jóvenes”