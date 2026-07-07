José Ribagorda se despide de Iván Sanz tras la tragedia que conmociona al mundo del vino: “Qué inmenso vacío nos dejáis. Qué injusta es la vida”

José Ribagorda, e Iván Sanz Cid. (INSTAGRAM).

El fallecimiento de Iván Sanz Cid, director general y copropietario de la bodega Dehesa de los Canónigos, ha dejado una profunda huella en el sector vinícola y entre quienes compartieron con él proyectos y amistad durante años. El empresario vallisoletano perdió la vida el pasado fin de semana en un accidente de tráfico ocurrido en la A-67, a la altura de Herrera de Pisuerga (Palencia), en el que también murieron su esposa, Irene Garijo, y dos de sus tres hijos adolescentes. La única superviviente de la familia es la hija menor, de nueve años, que permanece ingresada en un hospital de Burgos, donde continúa recuperándose tras ser intervenida quirúrgicamente.

Mientras familiares y amigos se reunían en el tanatorio de Las Contiendas, en Valladolid, para dar el último adiós a la familia, las redes sociales se llenaban de mensajes de dolor y homenaje. Entre los más emotivos destacaron los publicados por los periodistas José Ribagorda y Loles Silva, así como el del presentador Carlos Sobera, todos ellos estrechamente vinculados a la histórica bodega de la Ribera del Duero.

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José Ribagorda, gran apasionado del mundo de la gastronomía y el vino, expresó su dolor a través de la cuenta de Instagram de su proyecto gastronómico De las cosas del comer. El periodista recordó la estrecha amistad que mantenía con Iván Sanz y su familia con un mensaje cargado de emoción. “Lloramos en casa desconsoladamente desde ayer por la pérdida cruel e inhumana de una familia que era nuestra familia”, escribió.

El comunicador definió a los fallecidos como “una familia bodeguera de bien, honesta, trabajadora y de profundos valores” y añadió que “Iván, Irene, Irenita y Alvarito viviréis siempre en nosotros”. En su publicación también quiso agradecer todos los momentos compartidos: “Gracias de corazón por la infinidad de buenos momentos que nos habéis dado. Qué inmenso vacío nos dejáis. Qué injusta es la vida. Las viñas de Dehesa de los Canónigos lloran sin parar y nosotros con ellas”.

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El homenaje iba acompañado de un vídeo con fotografías familiares y encuentros compartidos a lo largo de los años, reflejo de una amistad que trascendía el ámbito profesional.

José Ribagorda en la edición del informativo del sábado (Telecinco)

Un vínculo que iba mucho más allá del vino

La periodista Loles Silva, esposa de Ribagorda y directora de contenidos del citado proyecto gastronómico, también dedicó unas palabras a la familia fallecida. Su mensaje dejó patente la estrecha relación que mantenían desde hacía años. “Cuando la vida te arranca la vida. Desolados, hemos perdido a nuestros amigos, hermanos y a nuestros niños. No hay explicación, no hay nada, solo un aterrador vacío. El alma se nos ha roto”.

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Las imágenes compartidas por la periodista muestran reuniones familiares, celebraciones, viajes y eventos relacionados con el vino, evidenciando una amistad consolidada durante décadas. Los hijos de ambas familias, además, habían crecido prácticamente juntos, compartiendo numerosas experiencias.

Otro de los rostros conocidos que reaccionó públicamente fue Carlos Sobera, muy unido a la bodega desde que ejerciera como padrino de una de sus vendimias. El presentador utilizó también las redes sociales de Dehesa de los Canónigos para trasladar un mensaje de apoyo a los allegados. “Mi querida familia, os envío todo mi cariño, ánimo y un grandísimo abrazo. Aquí estamos para lo que necesitéis. Lo siento en el alma”.

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José Ribagorda, Irene Garijo e Iván Sanz Cid. (INSTAGRAM).

A estas muestras de afecto se sumó igualmente el meteorólogo Roberto Brasero, quien recordó al empresario durante una intervención televisiva. El periodista destacó especialmente su cercanía y calidad humana, describiéndolo como una persona “muy afable, muy entrañable y muy buena gente”, palabras que coinciden con la imagen que numerosos profesionales del sector han trasladado en las últimas horas.

Un accidente que sigue bajo investigación

La familia regresaba de pasar unos días en Santander cuando, por causas que todavía investiga la Guardia Civil, el vehículo en el que viajaban se salió de la calzada y dio varias vueltas de campana en la A-67, dentro del término municipal de Herrera de Pisuerga.

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Los servicios de emergencias desplazados hasta el lugar no pudieron hacer nada por salvar la vida de Iván Sanz, su esposa y dos de sus hijos. La única superviviente fue la hija menor, que fue evacuada en helicóptero medicalizado hasta un hospital de Burgos. Según ha informado la propia bodega, la niña permanece estable dentro de la gravedad y continúa ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Entre las hipótesis que manejan los investigadores figura un posible episodio de somnolencia o un despiste al volante, aunque las diligencias continúan abiertas para esclarecer con exactitud las circunstancias del siniestro. La despedida definitiva a la familia está prevista en la Catedral de Valladolid, donde amigos, compañeros y representantes del sector del vino volverán a reunirse para rendir homenaje a una familia muy querida en la Ribera del Duero y cuyo legado permanecerá ligado para siempre a Dehesa de los Canónigos.

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