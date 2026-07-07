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La bota rota de Pedro Neto en el partido entre España y Portugal tiene una explicación médica: un síndrome típico en futbolistas

Una rotura en el calzado del futbolista luso captó la atención de las cámaras en el partido de octavos de final entre los países de la península ibérica

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La 'bota rota' de Pedro Neto durante el partido entre España y Portugal (REUTERS / Montaje Infobae)
La 'bota rota' de Pedro Neto durante el partido entre España y Portugal (REUTERS / Montaje Infobae)

La Selección Española ya encara cuartos de final tras vencer a la Portugal de Cristiano Ronaldo en un partido de fuerzas igualadas. El gol de Mikel Merino en el tiempo de descuento y las lágrimas de Cristiano por su despedida de los Mundiales colman hoy los titulares de la prensa de la península ibérica y del mundo.

Sin embargo, durante el encuentro entre España y Portugal, un detalle en la bota de Pedro Neto también captó la atención de los espectadores: el futbolista luso lucía un agujero en la parte posterior de una de sus botas. No se trataba de un desgarro accidental fruto de una caída o un choque con otro jugador, sino una rotura muy intencional que responde a una necesidad médica.

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Lejos de ser un desperfecto o una simple manía, este tipo de adaptación es relativamente habitual entre algunos futbolistas profesionales que padecen el síndrome de Haglund, una patología que afecta al talón y que puede hacer muy doloroso el uso de botas de fútbol convencionales.

El síndrome que padecen futbolistas como Pedro Neto o Coutinho

El síndrome de Haglund es una deformidad ósea que aparece en la parte posterior del calcáneo, el hueso que forma el talón. Esta prominencia hace que el contrafuerte del calzado, la parte rígida que envuelve el talón, roce de forma constante contra el hueso. Con el tiempo, ese roce repetido puede provocar inflamación en distintas estructuras de la zona, especialmente en la bursa retrocalcánea y en el tendón de Aquiles, dando lugar a dolor, rigidez y molestias que empeoran durante la práctica deportiva.

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España vs Portugal Mundial 2026
Pedro Neto durante el partido entre España y Portugal (Molly Darlington / AFP)

La solución está en eliminar el punto de presión. Al recortar la parte posterior del contrafuerte del calzado, justo donde se encuentra la prominencia ósea, se reduce el roce directo sobre el talón y desaparece buena parte del dolor. Aunque pueda parecer una solución poco sofisticada, resulta muy eficaz para aquellos jugadores que necesitan competir sin que el calzado agrave la lesión.

Además, no es un recurso exclusivo de Pedro Neto durante la Copa Mundial de Fútbol. A lo largo de los años, otros futbolistas de élite, como Philippe Coutinho en la Liga española, también han recurrido a esta modificación para aliviar las molestias provocadas por esta deformidad.

Una lesión habitual en el fútbol

El síndrome de Haglund es especialmente frecuente entre futbolistas debido a las características propias de este deporte. Las botas de fútbol están diseñadas para ajustarse al máximo al pie, ofreciendo un gran control del balón. Sin embargo, ese ajuste también implica que el talón quede sometido a una presión constante.

A ello se suman los cambios de ritmo, los saltos, los sprints y los movimientos explosivos, que incrementan la tensión sobre el tendón de Aquiles y favorecen la aparición de inflamación cuando existe una prominencia ósea. Aunque cualquier persona puede desarrollar esta alteración, quienes practican deportes de alta intensidad tienen un mayor riesgo de sufrirla.

Mundial 2026 - Portugal 0 - España 1 - ES

Cómo se trata esta deformidad del talón

Modificar el calzado puede aliviar los síntomas, pero no elimina la causa del problema. El tratamiento suele combinar diferentes medidas en función de la gravedad de cada caso como fisioterapia para disminuir la inflamación y mejorar la función del tendón de Aquiles y ejercicios de fortalecimiento y estiramientos específicos.

Cuando el dolor persiste pese al tratamiento conservador y limita la actividad física, puede ser necesario recurrir a una intervención quirúrgica para eliminar la prominencia ósea.

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