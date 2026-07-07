Explosiones en Damasco cerca del hotel donde se aloja Emmanuel Macron: hay 18 heridos

Se observa humo y fuego en el lugar donde estallaron artefactos explosivos cerca de un hotel donde se suponía que se alojaría el presidente francés Emmanuel Macron, en Damasco, Siria, en una captura de un video. 7 de julio de 2026. REUTERS/Yamam Al Shaar

Dos explosiones han sacudido a Damasco el martes cerca de un hotel donde se alojaba el presidente francés Emmanuel Macron, dejando al menos 18 heridos. Macron se encuentra en la capital Siria en una histórica visita y no se encontraba dentro del hotel cuando ocurrieron las explosiones.

De hecho, Macron ya había salido rumbo al palacio presidencial sirio cuando se registraron las detonaciones y un equipo de la agencia AFP le vio llegar para reunirse con su homólogo Ahmed al-Sharaa.

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Periodistas de AFP escucharon al menos una detonación retumbar en Damasco antes de ver una columna de humo elevarse cerca del hotel Four Seasons, mientras las fuerzas de seguridad cerraban una calle y ambulancias se dirigían al lugar.

El Ministerio del Interior sirio informó que una bomba había sido colocada dentro de un automóvil estacionado al costado de una calle, mientras que la segunda fue plantada en un contenedor de basura.

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Indicaron que explotaron “mientras se realizaban preparativos para desactivarlas”.

Las explosiones dejaron 18 heridos, incluidos cuatro policías, según medios estatales sirios.

El presidente francés, el primer líder de Europa Occidental en visitar Siria desde la caída del antiguo mandatario Bashar al-Assad en 2024, continuará su viaje, según informó el Palacio del Elíseo.

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Un fotógrafo de AFP cerca del Ministerio de Turismo de Siria, frente al hotel, observó ventanas dañadas por una de las explosiones, en medio de un fuerte despliegue de seguridad.

“Vi a tres agentes de tráfico heridos en el suelo, antes de que se evacuara la zona y se cerraran las calles de acceso”, relató Hamam Hammoud, un empleado de 37 años de una casa de cambio, a AFP.

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Las explosiones ocurrieron minutos antes de que la televisión estatal siria anunciara la llegada de Macron al palacio.

Macron se reúne con Sharaa para discutir la reconstrucción postguerra de Siria y reiterar su llamado a la “unidad” y la “pluralidad”, habiéndose reunido también con representantes de la sociedad civil.

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Relanzamiento económico

Las explosiones son la segunda serie de atentados en la capital siria desde el jueves, cuando 10 personas murieron en un atentado en una cafetería de Damasco.

El presidente francés había pospuesto el anuncio de la fecha de su visita hasta que su avión aterrizó el lunes, por motivos de seguridad.

Tras la reunión con Sharaa, Macron tenía previsto participar en un “foro económico centrado en la reconstrucción de Siria y corredores estratégicos”.

Lo acompañan varios actores clave del sector económico, incluido Rodolphe Saadé, director ejecutivo del gigante del transporte marítimo CMA CGM, y Patrick Pouyanné, director de TotalEnergies.

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El último presidente francés en visitar Siria fue Nicolas Sarkozy en 2009, antes de que Assad aplastara brutalmente las protestas prodemocráticas en 2011, lo que desencadenó un conflicto que dejó más de medio millón de muertos y devastó la infraestructura y la industria del país.

En mayo de 2025, Macron recibió a Sharaa en Francia en su primera visita oficial a un país europeo, un hecho que precedió el viaje del líder sirio a Washington el año pasado para reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump.

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Sharaa ha intentado relanzar la imagen internacional de Siria y reactivar su economía, en crisis tras la caída de Assad en diciembre de 2024.

Pero el atentado mortal en la cafetería de Damasco la semana pasada representó el último desafío de seguridad para las nuevas autoridades islamistas, que buscan reunificar el país tras más de 13 años de guerra civil.

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Otro tema para Macron será la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico y la presencia de un pequeño número de yihadistas franceses en suelo sirio.

Siria se unió a la coalición internacional anti-EI el año pasado.

El presidente francés también desea que Sharaa cumpla su promesa de proteger a las minorías de Siria, tras episodios de violencia sectaria en las regiones alauita y drusa el año pasado.

Macron viajará a Ankara el martes por la noche para una cumbre de la OTAN, y mantendrá conversaciones al día siguiente con el presidente de Turquía.

Con información de AFP