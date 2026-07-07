Estabilizado el incendio de Grazalema (Cádiz)

Cádiz, 7 jul (EFE).- El incendio en el parque natural de Grazalema (Cádiz) se ha dado ya por estabilizad este martes, por lo que toda la población desalojada de forma preventiva puede volver a sus casas, según ha informado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

Tras los "buenos resultados" de las medidas aplicadas desde que se iniciara el incendio, sobre las 13.00 horas de este lunes, el fuego ha sido estabilizado, por lo que la situación operativa del plan de emergencias activado ha desescalado de la situación 1 a la 0.

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Sanz ha indicado que la superficie afectada es de 222 hectáreas aunque gran parte corresponde a pasto y los daños al alcornocal "son menores".

El incendio se ha dado por estabilizado a las 10.00 horas de hoy.

Un total de 188 personas fueron desalojadas de forma preventiva de la zona, aunque anoche 92 pudieron volver a sus casas, y esta mañana ya lo pueden hacer las restantes. EFE

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