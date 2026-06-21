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Amancio Ortega tiene el visto bueno para su inversión de más de 1.000 millones de euros en Australia: comprará el 15% de un gigante logístico

El brazo inversor del fundador de Inditex refuerza su apuesta por infraestructuras vinculadas al comercio exterior y se aleja del ladrillo tradicional

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Montaje de Amancio Ortega delante de una imagen aérea de un puerto con contenedores, grúas y zonas de carga vinculadas a Qube en Australia.
Amancio Ortega, fundador de Inditex, sobre una imagen de instalaciones portuarias y logísticas de Qube en Australia (Montaje Infobae con imágenes de Cabalar / EFE y la web oficial de Qube)

Amancio Ortega ha recibido uno de los permisos clave para cerrar una de sus mayores inversiones internacionales fuera del ladrillo. La Comisión Australiana de Competencia y Consumo, conocida como ACCC por sus siglas en inglés, ha anunciado que no se opondrá a la compra de Qube, un gigante australiano de puertos y logística, por parte de un consorcio liderado por Macquarie Asset Management en el que también participa Pontegadea, el brazo inversor del fundador de Inditex.

La operación valora Qube en unos 11.600 millones de dólares australianos, alrededor de 7.000 millones de euros al cambio actual, y permitirá a Pontegadea quedarse con cerca del 15% de la compañía. La inversión de Ortega supera los 1.000 millones de euros y se enmarca en una compra conjunta con Macquarie, que lidera el consorcio, y UniSuper, uno de los grandes fondos de pensiones australianos.

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El visto bueno de competencia no significa que la adquisición esté cerrada de forma definitiva. La operación ya cuenta con el respaldo de los accionistas de Qube, pero aún necesita otras autorizaciones, entre ellas las vinculadas a inversión extranjera en Australia y Nueva Zelanda, además del trámite judicial correspondiente en Nueva Gales del Sur. Si no hay retrasos, el calendario previsto sitúa el cierre de la operación durante el verano.

Qué es Qube, la empresa australiana en la que entra Ortega

Qube no es una compañía conocida para el gran público en España, pero tiene una posición relevante en un sector básico para cualquier economía: el movimiento de mercancías. La empresa presta servicios de logística, puertos, transporte por carretera y ferrocarril, carga marítima, contenedores e infraestructuras vinculadas a la importación y exportación.

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Dicho de forma sencilla, Qube participa en una parte del engranaje que permite que los productos entren, salgan y se muevan dentro de Australia. Su actividad se extiende también a Nueva Zelanda y el sudeste asiático, dos zonas conectadas con el comercio marítimo y las cadenas internacionales de suministro.

La compañía divide su negocio entre logística e infraestructuras, por un lado, y puertos marítimos, por otro. Esta última parte incluye actividades como el manejo de contenedores, la carga de grandes volúmenes y la participación en Patrick Terminals, uno de los principales operadores de terminales de contenedores de Australia.

Por eso, la inversión no se parece a la compra de un edificio de oficinas, un hotel o un centro comercial, que han sido durante años algunas de las operaciones más reconocibles de Pontegadea. En este caso, Ortega entra en una empresa ligada al comercio exterior y a infraestructuras que suelen tener una demanda más estable a largo plazo.

Los hijos de Amancio Ortega: la heredera de Inditex Marta, la multimillonaria Sandra y Marcos.

Una inversión que va más allá del ladrillo

La compra del 15% de Qube encaja en la estrategia de diversificación que Pontegadea ha acelerado en los últimos años. El grupo inversor de Ortega sigue teniendo en Inditex su gran fuente de ingresos y en el inmobiliario uno de sus pilares tradicionales, pero ha ido incorporando participaciones en sectores como la energía, las telecomunicaciones, los aparcamientos y las infraestructuras logísticas.

La operación australiana no llega sola. En 2025, Pontegadea acordó la compra del 49% de PD Ports, una compañía británica de puertos y logística, a Brookfield Asset Management. Aquella inversión ya supuso la entrada del grupo en el negocio portuario y sirve ahora como antecedente directo de la compra de Qube. La diferencia es que la operación australiana tiene una escala muy superior y coloca a Pontegadea dentro de un operador con presencia en una región estratégica para el comercio marítimo.

También en los últimos meses, el grupo ha seguido moviéndose en activos vinculados a la logística inmobiliaria. Según publicó Cinco Días esta semana, Pontegadea ha comprado el centro logístico que Lactalis, la mayor productora de lácteos del mundo, tiene en Oshawa, Canadá, por unos 115 millones de euros.

Aunque se trata de un activo inmobiliario, su función vuelve a conectar con una de las líneas que más peso está ganando en las inversiones del fundador de Inditex: almacenes, transporte, distribución e infraestructuras necesarias para mover mercancías. La lectura de fondo es que Ortega está utilizando parte de los dividendos de Inditex para reforzar una cartera cada vez menos dependiente del inmobiliario tradicional.

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