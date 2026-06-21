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Pradales pide a Sánchez que "no le despisten" los casos judiciales porque tiene compromisos adquiridos con Euskadi

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El lehendakari, Imanol Pradales, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no le despisten los casos judiciales" porque sería "un grave error" ya que tiene "compromisos adquiridos" con Euskadi. Por otra parte, insta a EH Bildu a "ponerse el casco y promover la construcción de vivienda allí donde gobierna".

En una entrevista publicada en el diario Deia en el ecuador de la legislatura, Pradales cree que Pedro Sánchez debe dar explicaciones sobre lo que está ocurriendo en su entorno y "debía haberlo hecho ya" y ser "ejemplar".

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Tras recordar que el día 24 acudirá al Congreso, cree que será muy relevante lo que diga ese día. "Es muy importante la transparencia, la celeridad y la ejemplaridad. Y eso hay que exigírselo a Sánchez", añade.

Respecto a si se debe exigir un adelanto electoral a Sánchez, asegura que "guste más o menos", esa prerrogativa le corresponde al presidente del Gobierno y, si no es capaz de "darle cierto sentido a lo que resta de legislatura y darle cierto orden y propósito, la legislatura va a entrar en una fase de caos y descomposición que no le va a hacer ningún favor, tampoco al Partido Socialista ni al presidente del Gobierno".

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En relación a si el calendario de traspasos estaría en riesgo si Sánchez convoca elecciones, afirma que ahora sigue siendo presidente y "no tiene que despistarse".

"En la medida en la que está gobernando tiene que tener muy claro que los casos judiciales no pueden despistarle de los compromisos adquiridos con nosotros y con Euskadi. Sería un grave error por su parte despistarse y no atender los compromisos adquiridos con Euskadi y con este lehendakari porque está a otras cosas", advierte.

En relación a las transferencias pendientes, señala que es importante llegar al verano, a la cumbre bilateral, "con acuerdos de peso político" en Seguridad Social y Puertos. Según apunta, esta próxima semana la consejera de Autogobierno, Maria Ubarretxena, tiene reuniones en Madrid y habrá que ver si "hay algún movimiento de alcance" y esperan "respuestas".

Pradales, que recuerda que el calendario pactado de transferencias para cumplir el Estatuto a 31 de diciembre de 2025 no se ha cumplido, ha señalado que, además de esas materias estatutarias, hay otros temas en los que hay que buscar acuerdo como el tema migratorio y el reconocimiento de Euskadi como frontera norte y la oficialidad del euskera en Europa. "Tenemos todavía muchas carpetas abiertas", reconoce.

BATERÍA MEDIDAS SÁNCHEZ

Ante el paquete de 36 medidas que le propuso el pasado lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hacer frente a la inflación tras la crisis por la guerra entre EEUU e Irán, señala que le respondió el mismo lunes diciendo que iba a tener en cuenta el documento y que también ellos iban a trabajar un decreto anticrisis.

"Vamos a ver lo que pasa. Nuestra responsabilidad es ofrecer un escudo al bolsillo de las familias vascas ante el impacto que viene en las economías domésticas, en las facturas eléctricas, en las facturas del gas y también en las facturas que la industria electrointensiva vasca", remarca.

En su balance en el ecuador de la legislatura, Pradales señala que los sociómetros muestran que hay confianza en el Gobierno Vasco por parte de la sociedad vasca y que hay un Ejecutivo "en marcha que encara los problemas, que no rehuye, que tiene una hoja de ruta y un proyecto para Euskadi".

Según señala, en estos dos primeros años de legislatura se han dedicado a "atender lo urgente" y en la segunda parte de la legislatura tienen que seguir trabajando en transformaciones para "alcanzar un futuro de bienestar".

En relación a la vivienda, reconoce que para solucionar el problema de la vivienda se va a necesitar tiempo porque "no existen fórmulas mágicas".

Según destaca, ha habido muchos años en los que ha habido muy poca construcción de vivienda de protección pública o vivienda libre y hay un problema de oferta en el mercado. Tras asegurar que han activado las 1.000 iniciativas que tenían en el programa de gobierno en esta materia, asegura que se necesita la colaboración entre instituciones y los ayuntamientos son "una pieza clave".

En este sentido, apunta que más de 100 ayuntamientos están en manos de EH Bildu, formación que "está dando una ciaboga completa a su discurso en vivienda, porque hace dos años en el programa de gobierno decía claramente que no había que construir más vivienda".

"Hemos visto que ha dado un giro de 180 grados a su discurso. Bienvenido sea el cambio, pero no se puede quedar en el discurso. Tiene que coger el casco de obra, ensuciarse el buzo y dar ejemplo promoviendo la construcción de nuevas viviendas en los ayuntamientos en los que gobierna", remarca.

Por otra parte, sobre las conversaciones para un nuevo Estatuto, ve positivo que los partidos lleven meses con negociaciones abiertas y señala que un nuevo estatus sería relevante incorporar un sistema bilateral de relación con el Estado, un sistema de garantías y también un sistema en el que se reconozca la identidad nacional de Euskadi.

HUELGA DE MÉDICOS

Por otro lado, ante el anuncio de los médicos de proseguir con las huelgas en septiembre, señala que le preocupa que puedan pasar a ser indefinidas e indica que la huelga se origina porque la ministra de Sanidad, Mónica García, decide abordar un estatuto marco para el personal sanitario, por lo que cree que ella es la responsable del conflicto. Por ello, le pide que retire el estatuto marco, que "no lo vea como un fracaso, sino como un primer paso para buscar una solución".

"Si lo hace, Euskadi va a acompañar al Ministerio y al Gobierno español en esa búsqueda de la solución, empezando de cero. Y si no lo hace, creo que la ministra se tiene que hacer a un lado", indica Pradales, que cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería tomar las riendas de este asunto porque "está incendiando la sanidad pública en todo el Estado".

ERTZAINTZA

Por otra parte, reconoce que le preocupan los "señalamientos con la Ertzaintza y con los ertzainas" y cree que hay tentaciones de "instrumentalización de la Ertzaintza por quienes nunca han creído en ella como una policía integral y también entre quienes han combatido históricamente a la Ertzaintza, porque entendían que era "enemiga del pueblo vasco".

Tras afirmar que sigue existiendo una cultura política que "está lejos de la cultura de convivencia, de respeto a un cuerpo policial", asegura que le preocupa que este verano se use el espacio festivo, las txosnas, para que haya "señalamientos, incidentes o desórdenes".

"No lo podemos permitir y no lo vamos a permitir", indica Pradales que cree que existe el "riesgo" de que haya enfrentamientos que luego terminen contra la Ertzaintza y apunta que existe un "enfrentamiento conocido entre el mundo de GKS y el de Ernai a propósito del espacio y los recintos festivos y las txosnas.

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EuropaPress

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