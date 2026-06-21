Espana agencias

De la luz de Sorolla al arte de Picasso: 60 obras maestras se exhiben en Estepona (Málaga)

Guardar
Google icon

Málaga, 21 jun (EFE).- Grandes nombres de la historia del arte como Picasso, Sorolla, Tápies, Barceló, Zabaleta o Rafael Alberti se reúnen en la exposición 'Maestros de la luz y la forma (de lo íntimo a lo público)', compuesta por 60 obras, que se inaugura este domingo y podrá visitarse hasta el 14 de agosto en el centro cultural Mirador del Carmen, de Estepona (Málaga).

La muestra, formada por 47 cuadros y 13 esculturas pertenecientes a una colección privada, invita a un viaje emocional a través de diferentes épocas, estilos y maneras de entender el mundo, ha destacado el Ayuntamiento de Estepona en un comunicado.

PUBLICIDAD

En ella conviven la fuerza creativa de Pablo Picasso, la intensidad expresiva de Antonio Saura, la materia y el silencio de Antoni Tàpies, la libertad contemporánea de Miquel Barceló, el universo singular de Rafael Zabaleta, la energía cosmopolita de Domingo Zapata, la fuerza narrativa y humana de Diego Rivera y la creatividad inconfundible de Javier Mariscal.

Junto a ello, la sensibilidad luminosa de Bartolomé Esteban Murillo, la emoción íntima de Julio Romero de Torres, la luz mediterránea de Joaquín Sorolla, la expresión poética y vanguardista, llena de simbolismo, color y libertad creativa de Rafael Alberti o el profundo dramatismo religioso, gran realismo emocional y una delicada espiritualidad barroca del escultor José de Mora.

PUBLICIDAD

Entre los fondos expuestos se encuentran además obras de Balthus, Arantxa Iriarte, Vladimir Ksieski, Manuel Ángeles Ortiz, Diego Rivera, Bartolomé Esteban Murillo, Amalia Peláez, Ruma, Josep María Riera i Aragó, y M. Valdés.

En cuanto a las esculturas, la selección abarca piezas de la Escuela Andaluza del siglo XVII, la Escuela Española del siglo XVIII, la Escuela Aragonesa Gótica del siglo XIV, la Escuela Colonial o de José de Mora, entre otras.

Esta exposición nace del deseo de abrir por primera vez al público "una colección íntima, única y hasta ahora desconocida, creada desde la pasión, la sensibilidad y el amor por el arte", ha señalado el ayuntamiento.

Se trata de una "oportunidad" para contemplar obras que "nunca han sido mostradas juntas", lo que permite al visitante "adentrarse en un recorrido irrepetible entre maestros consagrados y miradas contemporáneas", ha subrayado el Ayuntamiento. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pradales pide a Sánchez que "no le despisten" los casos judiciales porque tiene compromisos adquiridos con Euskadi

Pradales pide a Sánchez que "no le despisten" los casos judiciales porque tiene compromisos adquiridos con Euskadi

Sánchez y Feijóo se enfrentan el miércoles en el Congreso en pleno choque por la corrupción y la exigencia de elecciones

Sánchez y Feijóo se enfrentan el miércoles en el Congreso en pleno choque por la corrupción y la exigencia de elecciones

El PP insta al Gobierno a tramitar con urgencia su Ley del Suelo y critica el bloqueo de los avales del ICO de Sánchez

El PP insta al Gobierno a tramitar con urgencia su Ley del Suelo y critica el bloqueo de los avales del ICO de Sánchez

Iker Losada deberá buscarse destino tras volver de su cesión en el Levante

Infobae

El Senado acoge esta semana un homenaje a las víctimas del terrorismo, con testimonios de Felipe González y Aznar

El Senado acoge esta semana un homenaje a las víctimas del terrorismo, con testimonios de Felipe González y Aznar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia expulsa de España a un hombre de 70 años tras haber sido detenido 40 veces

La Justicia expulsa de España a un hombre de 70 años tras haber sido detenido 40 veces

Guerra en las cloacas: Pérez Dolset se opone a que Villarejo acceda al ‘caso Leire’ como víctima porque persigue hacerse con información

Marlaska traslada al Poder Judicial su “más enérgica queja” contra el juez Peinado por sugerir que la escolta de Begoña Gómez podría facilitar su fuga

Quiénes son Juan Carlos Barrabés y María Cristina Álvarez, los otros dos acusados en el caso Begoña Gómez: el empresario y la asesora que la acompañarán en el banquillo

La policía se lanza contra el juez Peinado por señalar que los escoltas de Begoña Gómez pueden ayudarle a huir: “Una auténtica barbaridad”

ECONOMÍA

Amancio Ortega tiene el visto bueno para su inversión de más de 1.000 millones de euros en Australia: comprará el 15% de un gigante logístico

Amancio Ortega tiene el visto bueno para su inversión de más de 1.000 millones de euros en Australia: comprará el 15% de un gigante logístico

Doble jornada para quienes cuidan: casi el 20% de las personas ocupadas con familiares dependientes trabaja 40 horas semanales más sin cobrar

Las empresas nuevas en España crecen más rápido que las antiguas: las creadas desde 2013 triplican su plantilla en siete años

El precio de no sudar: el cambio climático cuesta a los españoles un gasto extra de 120 euros al año en aire acondicionado

La ofensiva hotelera contra Booking: miles de empresas preparan una demanda colectiva para reclamar millones por comisiones abusivas

DEPORTES

España - Arabia Saudí en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del grupo H y última hora del partido

España - Arabia Saudí en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del grupo H y última hora del partido

Qué partido del Mundial se retransmite hoy domingo 21 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Cómo Arabia Saudí, segundo rival de España en el Mundial 2026, ha convertido el fútbol en su gran escaparate: “Buscan no vivir solo del petróleo”

España y el giro de 180 grados que necesita en el partido ante Arabia Saudí tras las malas sensaciones de su debut en el Mundial 2026

España busca la fórmula ante Arabia Saudí: De la Fuente medita una revolución en el once tras el tropiezo contra Cabo Verde