De la luz de Sorolla al arte de Picasso: 60 obras maestras se exhiben en Estepona (Málaga)

Málaga, 21 jun (EFE).- Grandes nombres de la historia del arte como Picasso, Sorolla, Tápies, Barceló, Zabaleta o Rafael Alberti se reúnen en la exposición 'Maestros de la luz y la forma (de lo íntimo a lo público)', compuesta por 60 obras, que se inaugura este domingo y podrá visitarse hasta el 14 de agosto en el centro cultural Mirador del Carmen, de Estepona (Málaga).

La muestra, formada por 47 cuadros y 13 esculturas pertenecientes a una colección privada, invita a un viaje emocional a través de diferentes épocas, estilos y maneras de entender el mundo, ha destacado el Ayuntamiento de Estepona en un comunicado.

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En ella conviven la fuerza creativa de Pablo Picasso, la intensidad expresiva de Antonio Saura, la materia y el silencio de Antoni Tàpies, la libertad contemporánea de Miquel Barceló, el universo singular de Rafael Zabaleta, la energía cosmopolita de Domingo Zapata, la fuerza narrativa y humana de Diego Rivera y la creatividad inconfundible de Javier Mariscal.

Junto a ello, la sensibilidad luminosa de Bartolomé Esteban Murillo, la emoción íntima de Julio Romero de Torres, la luz mediterránea de Joaquín Sorolla, la expresión poética y vanguardista, llena de simbolismo, color y libertad creativa de Rafael Alberti o el profundo dramatismo religioso, gran realismo emocional y una delicada espiritualidad barroca del escultor José de Mora.

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Entre los fondos expuestos se encuentran además obras de Balthus, Arantxa Iriarte, Vladimir Ksieski, Manuel Ángeles Ortiz, Diego Rivera, Bartolomé Esteban Murillo, Amalia Peláez, Ruma, Josep María Riera i Aragó, y M. Valdés.

En cuanto a las esculturas, la selección abarca piezas de la Escuela Andaluza del siglo XVII, la Escuela Española del siglo XVIII, la Escuela Aragonesa Gótica del siglo XIV, la Escuela Colonial o de José de Mora, entre otras.

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Esta exposición nace del deseo de abrir por primera vez al público "una colección íntima, única y hasta ahora desconocida, creada desde la pasión, la sensibilidad y el amor por el arte", ha señalado el ayuntamiento.

Se trata de una "oportunidad" para contemplar obras que "nunca han sido mostradas juntas", lo que permite al visitante "adentrarse en un recorrido irrepetible entre maestros consagrados y miradas contemporáneas", ha subrayado el Ayuntamiento. EFE

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