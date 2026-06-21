Iker Losada deberá buscarse destino tras volver de su cesión en el Levante

Sevilla, 21 jun (EFE).- El Betis ha comunicado al atacante Iker Losada, quien regresa a la disciplina del club tras la cesión este curso al Levante, que no cuenta con él para la próxima temporada y que deberá encontrar un destino durante este mercado estival, informaron este domingo a EFE fuentes cercanas al jugador.

Losada, con contrato con el Betis hasta junio de 2029, participó en veintiséis partidos oficiales la pasada campaña con el Levante, en los que marcó tres goles y repartió dos asistencias, a pesar de lo cual el conjunto valenciano no se ha planteado su continuidad al carecer el préstamo de una opción de compra.

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El futbolista gallego, que cumplirá 25 años el 1 de agosto, llegó al Betis en el verano de 2024 procedente del Racing de Ferrol, disputó quince encuentros (dio una asistencia) en su primera media temporada en el Betis y marchó en enero de 2025 cedido al Celta, el club en cuya cantera se había formado (once partidos, un gol). EFE

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