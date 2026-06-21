El PP insta al Gobierno a tramitar con urgencia su Ley del Suelo y critica el bloqueo de los avales del ICO de Sánchez

El PP insta al Gobierno a tramitar con urgencia su Ley del Suelo ante la escalada de la gravedad del mercado de la vivienda, que ya acumula una escasez de 750.000 casas entre 2021 y 2025 según el último informe del Banco de España, y critica a Sánchez por "vivir de su propaganda" al presentar hace seis meses una línea de avales del ICO que continúa paralizada.

La formación interpelará el próximo miércoles a la ministra Isabel Rodríguez para que explique su "fracasada" política de vivienda y le recordará que la Ley del Suelo y Vivienda, promovida por el PP, ya ha recibido la aprobación de su toma en consideración en el Congreso: "La situación es de extrema gravedad", advierten los 'populares'

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En este sentido, el PP censura la estrategia de "propaganda y anuncios vacíos" del Ejecutivo al que acusan de prometer 184.000 viviendas "que nadie sabe dónde están" y también de programas que Sánchez vende "a bombo y platillo" y luego "ni se ejecutan". Al respecto, mencionan la línea de avales del ICO dirigida a los jóvenes para facilitar el acceso a una casa.

En este contexto, el PP registrará en el Congreso y en el Senado una batería de preguntas sobre los motivos por lo que el Gobierno ha paralizado la puesta en marcha de la iniciativa del ICO. "Esto refuerza la percepción de que la política de vivienda del Ejecutivo adolece de una falta de eficacia real, basada más en el anuncio de iniciativas que en su efectiva puesta en marcha", indican.

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"La paralización de esta línea de avales no solo evidencia una deficiente planificación y ejecución por parte del Gobierno, sino que además ha generado frustración e inseguridad entre potenciales beneficiarios que habían depositado expectativas en esta medida", asevera el PP que tilda de "escandaloso" el déficit de construcción.

Además, señalan que desde que Sánchez está al frente del Gobierno el precio del alquiler de viviendas ha subido un 40 por ciento y el de compra un 64 por ciento. "Cada día que pasa con este Gobierno el colapso inmobiliario aumenta", sostiene el PP.

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