Espana agencias

El PP insta al Gobierno a tramitar con urgencia su Ley del Suelo y critica el bloqueo de los avales del ICO de Sánchez

Guardar
Google icon
Imagen FDYM4TLA6NDRBDNYR3PV4X3EAU

El PP insta al Gobierno a tramitar con urgencia su Ley del Suelo ante la escalada de la gravedad del mercado de la vivienda, que ya acumula una escasez de 750.000 casas entre 2021 y 2025 según el último informe del Banco de España, y critica a Sánchez por "vivir de su propaganda" al presentar hace seis meses una línea de avales del ICO que continúa paralizada.

La formación interpelará el próximo miércoles a la ministra Isabel Rodríguez para que explique su "fracasada" política de vivienda y le recordará que la Ley del Suelo y Vivienda, promovida por el PP, ya ha recibido la aprobación de su toma en consideración en el Congreso: "La situación es de extrema gravedad", advierten los 'populares'

PUBLICIDAD

En este sentido, el PP censura la estrategia de "propaganda y anuncios vacíos" del Ejecutivo al que acusan de prometer 184.000 viviendas "que nadie sabe dónde están" y también de programas que Sánchez vende "a bombo y platillo" y luego "ni se ejecutan". Al respecto, mencionan la línea de avales del ICO dirigida a los jóvenes para facilitar el acceso a una casa.

En este contexto, el PP registrará en el Congreso y en el Senado una batería de preguntas sobre los motivos por lo que el Gobierno ha paralizado la puesta en marcha de la iniciativa del ICO. "Esto refuerza la percepción de que la política de vivienda del Ejecutivo adolece de una falta de eficacia real, basada más en el anuncio de iniciativas que en su efectiva puesta en marcha", indican.

PUBLICIDAD

"La paralización de esta línea de avales no solo evidencia una deficiente planificación y ejecución por parte del Gobierno, sino que además ha generado frustración e inseguridad entre potenciales beneficiarios que habían depositado expectativas en esta medida", asevera el PP que tilda de "escandaloso" el déficit de construcción.

Además, señalan que desde que Sánchez está al frente del Gobierno el precio del alquiler de viviendas ha subido un 40 por ciento y el de compra un 64 por ciento. "Cada día que pasa con este Gobierno el colapso inmobiliario aumenta", sostiene el PP.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El CGPJ estudiará mañana si expedienta a Peinado por sus afirmaciones sobre la Policía

Infobae

El CGPJ estudia abrir un expediente disciplinario al juez Peinado por su auto sobre Begoña Gómez

El CGPJ estudia abrir un expediente disciplinario al juez Peinado por su auto sobre Begoña Gómez

Primera victoria del malasio Hakim Danish

Infobae

Torres dice que los mensajes "alarmistas" sobre el hantavirus en Canarias quedaron en nada

Infobae

La oposición aprovechará la última sesión de control del curso para pedir cuentas al PSOE por sus casos de corrupción

La oposición aprovechará la última sesión de control del curso para pedir cuentas al PSOE por sus casos de corrupción
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia expulsa de España a un hombre de 70 años tras haber sido detenido 40 veces

La Justicia expulsa de España a un hombre de 70 años tras haber sido detenido 40 veces

Guerra en las cloacas: Pérez Dolset se opone a que Villarejo acceda al ‘caso Leire’ como víctima porque persigue hacerse con información

Marlaska traslada al Poder Judicial su “más enérgica queja” contra el juez Peinado por sugerir que la escolta de Begoña Gómez podría facilitar su fuga

Quiénes son Juan Carlos Barrabés y María Cristina Álvarez, los otros dos acusados en el caso Begoña Gómez: el empresario y la asesora que la acompañarán en el banquillo

La policía se lanza contra el juez Peinado por señalar que los escoltas de Begoña Gómez pueden ayudarle a huir: “Una auténtica barbaridad”

ECONOMÍA

Amancio Ortega tiene el visto bueno para su inversión de más de 1.000 millones de euros en Australia: comprará el 15% de un gigante logístico

Amancio Ortega tiene el visto bueno para su inversión de más de 1.000 millones de euros en Australia: comprará el 15% de un gigante logístico

Doble jornada para quienes cuidan: casi el 20% de las personas ocupadas con familiares dependientes trabaja 40 horas semanales más sin cobrar

Las empresas nuevas en España crecen más rápido que las antiguas: las creadas desde 2013 triplican su plantilla en siete años

El precio de no sudar: el cambio climático cuesta a los españoles un gasto extra de 120 euros al año en aire acondicionado

La ofensiva hotelera contra Booking: miles de empresas preparan una demanda colectiva para reclamar millones por comisiones abusivas

DEPORTES

España - Arabia Saudí en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del grupo H y última hora del partido

España - Arabia Saudí en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del grupo H y última hora del partido

Qué partido del Mundial se retransmite hoy domingo 21 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Cómo Arabia Saudí, segundo rival de España en el Mundial 2026, ha convertido el fútbol en su gran escaparate: “Buscan no vivir solo del petróleo”

España y el giro de 180 grados que necesita en el partido ante Arabia Saudí tras las malas sensaciones de su debut en el Mundial 2026

España busca la fórmula ante Arabia Saudí: De la Fuente medita una revolución en el once tras el tropiezo contra Cabo Verde