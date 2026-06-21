Morant defiende la inocencia de Begoña Gómez: "El auto de Peinado daña a la Justicia"

Alicante, 21 jun (EFE).- La secretaria general de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, ha insistido este domingo en su defensa de la inocencia de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y ha afirmado que el auto del juez Peinado daña la confianza en la Justicia.

"El auto del juez Peinado constata que desde el principio esta causa ha sido una causa política contra una persona inocente. Además, esas medidas cautelares que ha impuesto son absolutamente desproporcionadas y no tienen ninguna justificación jurídica", ha asegurado en una visita a las Hogueras de Alicante.

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"El juez Peinado quiere atacar al Gobierno de España. Lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del Gobierno se va a llevar de por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional", ha reiterado.

A su juicio, "es inaudito que se pongan medidas cautelares justificando que la propia Policía Nacional pudiera ser quien hiciera que la señora Begoña Gómez o cualquier persona en nuestro país pudiera escaparse de la Justicia".

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Por ello, ha insistido en que "la señora Begoña Gómez es una persona inocente que ha sido perseguida, que ha sido vilipendiada, que se la ha acusado de todo sin ninguna prueba".

"Y eso no solo le hace daño a Begoña Gómez como persona, esto también le hace daño a la Justicia por las dudas que se generan a través de este auto", ha concluido. EFE

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