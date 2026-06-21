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Bouzkova supera la resistencia de Emma Navarro y gana en Nottingham

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Redacción deportes, 21 jun (EFE).- La checa Marie Bouzkova, número 27 del ránking mundial, se impuso este domingo a la estadounidense Emma Navarro en la final del torneo de hierba de Nottingham (Inglaterra), de categoría WTA 250, por 7-6 (7), 4-6 y 6-2, en dos horas y 53 minutos.

Bouzkova comenzó ganando el primer set en un reñido 'tie break' que no mermó los ánimos de Navarro, que se recompuso en el segundo demostrando un 83% de acierto total en el primer servicio.

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Con todo por decidir se llegó al tercero, en el que la checa, en el momento que rompió el saque de su rival, puso la directa hacía la victoria, terminando con 42 puntos de recepción ganados por 35 de Navarro.

Bouzkova, de 27 años, logró en Nottingham su cuarto título WTA tras ganar anteriormente en Praga en 2022 y 2025 y en Bogotá este año.

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Navarro, por su parte, se queda con un palmarés que también tiene tres trofeos en torneos WTA en Hobart 2024, Mérida 2025 y este 2026 en Estrasburgo. EFE

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