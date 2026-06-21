Estabilizado el incendio de El Pedroso (Sevilla) y reabierta al tráfico la carretera A-432

Sevilla, 21 jun (EFE).- El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) ha dado por estabilizado el fuego forestal declarado este domingo en un paraje del término municipal de El Pedroso (Sevilla), lo que ha motivado la reapertura de la carretera A-432, que tuvo que ser cortada al tráfico.

Según han informado desde el Infoca, la estabilización se ha decretado a las 14:06 horas, momento desde el que siguen trabajando para su control un grupo de bomberos forestales, un técnico de Operaciones, un agente medioambiental y dos autobombas.

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Asimismo, se ha informado del restablecimiento de la circulación de la A-432 en ambos sentidos.

El incendio se ha iniciado a las 11:10 horas e inicialmente se enviaron a la zona un helicóptero semipesado y dos aviones anfibios que después se reforzaron con un helicóptero ligero.

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Por tierra, el dispositivo activado tras el inicio del fuego estuvo compuesto por dos grupos de bomberos forestales, dos técnicos de Operaciones, dos agentes medioambientales y dos autobombas. EFE

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