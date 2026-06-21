Cinco medios aéreos trabajan en la extinción de un incendio en Estivella (Valencia)

València, 21 jun (EFE).- Cinco medio aéreos de la Generalitat Valenciana trabajan en la extinción de un incendio de vegetación declarado este mediodía en Estivella (Valencia), en una zona cercana al cauce del río Palancia, que ha obligado al corte del acceso a la carretera N234.

Según ha informado el servicio de Emergencias de la Generalitat Valenciana, a petición de dos aviones anfibios, movilizados por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), la Autoridad Portuaria de Valencia ha cerrado el puerto de Sagunto.

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Emergencias señala asimismo de que la Policía de la Generalitat ha procedido a cortar el acceso a la carretera N234.

Trabajan también en la zona cinco dotaciones de bomberos del consorcio provincial de Valencia, brigadas forestales, 4 unidades de mando y otras tantas de bomberos forestales. EFE

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