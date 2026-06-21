Carlos Saéz, sexto en Hengelo y a cinco centésimas de la mínima para los Europeos

Redacción deportes, 21 jun (EFE).- El barcelonés Carlos Sáez finalizó este domingo sexto los 1.500 metros de los FBK Games de Hengelo (Países Bajos), de categoría continental oro de World Athletics, en los que con un tiempo de 3:34.35, se quedó a solo cinco centésimas de la mínima de la federación española para los Europeos de Birmingham.

En su segunda carrera de 1.500 metros de la temporada al aire libre, Carlos Sáez se quedó a un paso de certificar el objetivo de la clasificación para los Europeos aunque no lo pudo conseguir pese a mejorar notablemente su rendimiento respecto a la anterior pruebas en Bydgoszcz (Polonia) el pasado 29 de mayo, en la que hizo 3:38.87.

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El ganador de la carrera en Hengelo fue el estadounidense Samuel Prakel, que llegó a la meta en 3:33.23, seguido de los franceses Paul Anselmini (3:33.26), segundo, y Titouan Le Grix (3:33.51), tercero.

Este año, Carlos Sáez hizo 3:35.94 en Luxemburgo, en pista cubierta, el 18 de enero. EFE