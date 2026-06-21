La UIMP de Santander inicia este lunes sus cursos de verano con más de 100 actividades

Santander, 21 jun (EFE).- La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) inicia este lunes su programación de los cursos de verano, que se prolongarán hasta el 11 de septiembre con más de un centenar de actividades.

Encuentros, seminarios, cursos magistrales, ciclos talleres o escuelas componen una programación variada, con la que se estrena el nuevo rector, Ángel Pelayo, el primer cántabro desde la democracia.

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El Palacio de la Magdalena y el Campus de las Llamas acogerán a expertos de todas las disciplinas para reflexionar y debatir sobre geoestrategia, sostenibilidad, Inteligencia Artificial, gastronomía, feminismo, humor o política, destaca la UIMP en un comunicado.

La lección inaugural se celebrará el lunes 29 de junio a cargo de Arancha González Laya, decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de París (PSIA) en Sciences Po y exministra de Asuntos Exteriores.

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La conferencia de clausura, que será el jueves 3 de septiembre, correrá a cargo de Armin von Bogdandy, director del Max Planck Institut de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional de Heidelberg y Premio Gottfried-Wilhelm-Leibniz en 2014.

Durante el acto se le hará entrega del XXXVI Premio Internacional Menéndez Pelayo a José Manuel Sánchez Ron, catedrático de Historia de la Ciencia y Académico de la Real Academia de la Lengua.

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Esta edición contará con la investidura como doctor honoris causa de José María Pérez González ‘Peridis’ (Cabezón de Liébana, Cantabria, 1941) y de Daniel Innerarity (Bilbao, 1959).

La primera semana de actividad arrancará este lunes con el XLIII Seminario de APIE 'Inteligencia artificial, energía y vivienda, retos actuales de la economía'.

El seminario vuelve al Palacio de la Magdalena con un programa semanal centrado en analizar estas cuestiones clave para el desarrollo del estado de bienestar de la sociedad.

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Otro de los encuentros destacado de la semana es el dedicado es el de 'Una policía científica pionera: el reto de la inteligencia forense', en el que se hará un recorrido por el proceso completo que convierte un indicio en conocimiento para convertirse en una herramienta útil en la toma de decisiones investigativas y judiciales.

Esta semana también se celebrarán seminarios y en encuentros sobre medicina, tecnología, sanidad y medio ambiente, con la presencia de destacados investigadores y científicos nacionales e internacionales y responsables políticos.

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Dentro de la programación cultural comienzan los tradicionales 'Martes literarios' en los que participará la escritora, crítica literaria, traductora y editora Mercedes Monmany (Barcelona, 1957).

También arrancan las 'Veladas poéticas', el jueves 25, con la intervención del autor Juan Antonio González Fuentes (Santander, 1964) y, como novedad en esta edición, el miércoles será la primera cita de 'Los jóvenes hablan: generación global' para dar voz a las nuevas generaciones digitales.

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Durante el encuentro, se grabará un podcast en directo centrado en ‘Divulgando el universo. IFCAST. Ciencia hecha en Cantabria’ en el que participarán Rebeca García, Jonatan Piedra, Fernando Aguilar, Lara Lloret y Abram Pérez. EFE