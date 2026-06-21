Espana agencias

La UIMP de Santander inicia este lunes sus cursos de verano con más de 100 actividades

Guardar
Google icon

Santander, 21 jun (EFE).- La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) inicia este lunes su programación de los cursos de verano, que se prolongarán hasta el 11 de septiembre con más de un centenar de actividades.

Encuentros, seminarios, cursos magistrales, ciclos talleres o escuelas componen una programación variada, con la que se estrena el nuevo rector, Ángel Pelayo, el primer cántabro desde la democracia.

PUBLICIDAD

El Palacio de la Magdalena y el Campus de las Llamas acogerán a expertos de todas las disciplinas para reflexionar y debatir sobre geoestrategia, sostenibilidad, Inteligencia Artificial, gastronomía, feminismo, humor o política, destaca la UIMP en un comunicado.

La lección inaugural se celebrará el lunes 29 de junio a cargo de Arancha González Laya, decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de París (PSIA) en Sciences Po y exministra de Asuntos Exteriores.

PUBLICIDAD

La conferencia de clausura, que será el jueves 3 de septiembre, correrá a cargo de Armin von Bogdandy, director del Max Planck Institut de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional de Heidelberg y Premio Gottfried-Wilhelm-Leibniz en 2014.

 Durante el acto se le hará entrega del XXXVI Premio Internacional Menéndez Pelayo a José Manuel Sánchez Ron, catedrático de Historia de la Ciencia y Académico de la Real Academia de la Lengua.

Esta edición contará con la investidura como doctor honoris causa de José María Pérez González ‘Peridis’ (Cabezón de Liébana, Cantabria, 1941) y de Daniel Innerarity (Bilbao, 1959).

La primera semana de actividad arrancará este lunes con el XLIII Seminario de APIE 'Inteligencia artificial, energía y vivienda, retos actuales de la economía'.

El seminario vuelve al Palacio de la Magdalena con un programa semanal centrado en analizar estas cuestiones clave para el desarrollo del estado de bienestar de la sociedad.

Otro de los encuentros destacado de la semana es el dedicado es el de 'Una policía científica pionera: el reto de la inteligencia forense', en el que se hará un recorrido por el proceso completo que convierte un indicio en conocimiento para convertirse en una herramienta útil en la toma de decisiones investigativas y judiciales.

Esta semana también se celebrarán seminarios y en encuentros sobre medicina, tecnología, sanidad y medio ambiente, con la presencia de destacados investigadores y científicos nacionales e internacionales y responsables políticos.

Dentro de la programación cultural comienzan los tradicionales 'Martes literarios' en los que participará la escritora, crítica literaria, traductora y editora Mercedes Monmany (Barcelona, 1957).

También arrancan las 'Veladas poéticas', el jueves 25, con la intervención del autor Juan Antonio González Fuentes (Santander, 1964) y, como novedad en esta edición, el miércoles será la primera cita de 'Los jóvenes hablan: generación global' para dar voz a las nuevas generaciones digitales.

Durante el encuentro, se grabará un podcast en directo centrado en ‘Divulgando el universo. IFCAST. Ciencia hecha en Cantabria’ en el que participarán Rebeca García, Jonatan Piedra, Fernando Aguilar, Lara Lloret y Abram Pérez. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Muere una mujer tras precipitarse por un acantilado en Ferrol

Infobae

Argentina-Inglaterra en México'86: el día en que Maradona se convirtió en dios

Infobae

Argentina juega por la clasificación, Messi por la historia

Infobae

Los servicios de emergencias médicas atienden a 55 personas por el calor en Cataluña

Infobae

El Sevilla aumenta el programa de pretemporada con amistosos ante Ceuta y Torremolinos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La reunión para diseñar la sociedad offshore de Dubái concertada por un escolta de Zapatero en la que el expresidente “no recuerda” si estuvo

La reunión para diseñar la sociedad offshore de Dubái concertada por un escolta de Zapatero en la que el expresidente “no recuerda” si estuvo

La Comunidad de Madrid limita los aforos de las bodas en el monasterio (protegido) más antiguo de la región: hasta 345 asistentes

El abogado de Begoña Gómez denuncia a Peinado por notificar la apertura del juicio oral a través de la prensa

La Justicia expulsa de España a un hombre de 70 años tras haber sido detenido 40 veces

Guerra en las cloacas: Pérez Dolset se opone a que Villarejo acceda al ‘caso Leire’ como víctima porque persigue hacerse con información

ECONOMÍA

Los unicornios existen y hay 5 en España: estas son las empresas españolas valoradas en más de 1.000 millones de dólares

Los unicornios existen y hay 5 en España: estas son las empresas españolas valoradas en más de 1.000 millones de dólares

Cuándo empiezan las rebajas de verano 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés

La IA reconfigurará el sector de la banca: hasta 25.000 empleos en riesgo en la próxima década y más perfiles tecnológicos

Amancio Ortega tiene el visto bueno para su inversión de más de 1.000 millones de euros en Australia: comprará el 15% de un gigante logístico

Doble jornada para quienes cuidan: casi el 20% de las personas ocupadas con familiares dependientes trabaja 40 horas semanales más sin cobrar

DEPORTES

España - Arabia Saudí en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del grupo H y última hora del partido

España - Arabia Saudí en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del grupo H y última hora del partido

A qué hora juega España hoy contra Arabia Saudí y dónde ver el partido: la selección española afronta su segundo encuentro en el Mundial 2026

Qué partido del Mundial se retransmite hoy domingo 21 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Cómo Arabia Saudí, segundo rival de España en el Mundial 2026, ha convertido el fútbol en su gran escaparate: “Buscan no vivir solo del petróleo”

España y el giro de 180 grados que necesita en el partido ante Arabia Saudí tras las malas sensaciones de su debut en el Mundial 2026