Euskadi declara mañana la alarma roja por calor en Fase de Emergencia

Bilbao, 21 jun (EFE).- El Gobierno Vasco activará este lunes, 22 de junio, la alarma roja por temperaturas altas extremas en Euskadi, ante la previsión de un episodio de calor muy intenso que afectará al conjunto del territorio y declara la Fase de Emergencia: Situación 0 del LABI.

Según ha informado el Ejecutivo, ante la previsión de que Euskadi tenga entre las 12:00 y las 20:00 horas unas temperaturas máximas que podrían rondar los 37 ºC en la costa, los 40 ºC en la zona cantábrica interior, los 39 ºC en la zona de transición y los 40 ºC en el eje del Ebro, el Gobierno Vasco activará la alarma roja por temperaturas altas extremas en esa franja horaria.

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Ese episodio de calor estará acompañado de temperaturas altas persistentes y riesgo de incendios forestales debido al viento de componente sur.

Ante esta situación el departamento de Seguridad declarará, a partir de las 12:00h de mañana lunes, la Fase de Emergencia: Situación 0 del LABI.

Desde el Plan Territorial de Protección Civil de Euskadi se realizarán funciones de seguimiento, evaluación y previsión de las dos jornadas mediante una Mesa Técnica que estará ubicada en el Centro de Coordinación de Emergencias SOS DEIAK. EFE

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