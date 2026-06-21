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España da la talla ante Bélgica, pero cae por la mínima en la Pro Liga (3-2)

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Redacción deportes, 21 jun (EFE).- La selección española masculina de hockey hierba no pudo dar la sorpresa este domingo ante Bélgica, líder de la Pro Liga, y cayó derrotada por 3-2 después en un partido en el que lograron igualar dos goles y en el que la incertidumbre el resultado se mantuvo hasta el tramo final.

Los de Max Caldas hicieron una gran encuentro, pero el combinado belga supo sacó más provecho a sus ocasiones y se hizo con la victoria con el gol de Tom Boon tras un penalti córner a falta de cuatro minutos para la conclusión.

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Con el público a su favor, al celebrarse en el Belfius Hockey Arena, cerca de Bruselas (Bélgica), la selección local se puso con 2-0 en el tercer cuarto, aunque antes de que concluyera, José Basterra acortó distancias en un córner corto.

En el tramo decisivo, Guillermo Fortuño logró el empate, pero la alegría fue efímera porque Bélgica anotó el tanto decisivo dos minutos después.

Con doce partidos disputados, España permanece antepenúltima en la clasificación del torneo, con once puntos, por delante de la India y Pakistán, mientras que Bélgica se consolida como líder, con 34, seguido de Inglaterra y Australia.

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El combinado español completará su participación en la Pro Liga, la competición anual que reúne a las nueve mejores selecciones, entre el 23 y el 28 de junio, cuando se medirá en dos ocasiones tanto con Argentina como con Alemania en Berlín. EFE

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