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Rebeca Andrade se reafirma como una de las grandes en salto al ganar el oro en Río

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Río de Janeiro, 21 jun (EFE).- La brasileña Rebeca Andrade conquistó este domingo la medalla de oro en la prueba de salto del Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística de Río de Janeiro, con lo que reafirmó su dominio en el aparato en su regreso a las competencias tras dos años de ausencia.

La brasileña, de 27 años, se impuso con 14.266 en una reñida final con la estadounidense Claire Pease, que se colgó la plata con una puntuación de 14.249, y la canadiense Lia Monica Fontaine obtuvo el bronce con 13.916.

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La mexicana Victoria Mata finalizó cuarta, con 13.433 puntos, mientras que la panameña Hillary Heron cerró el grupo de las cinco primeras con 13.283.

Andrade, bicampeona olímpica, ejecutó su primer salto con un giro doble con el que logró 14.433 puntos y en el segundo obtuvo 13.700 con una penalización de 0.1, con lo que conquistó el oro que hizo vibrar a su público en el Parque Olímpico de Río.

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La última vez que la gimnasta, de 27 años, participó en una competición fue en los Olímpicos de París, donde se colgó dos doradas en salto y suelo consolidándose como la atleta brasileña más laureada de la historia de los Juegos y una de las grandes a nivel mundial en esta disciplina. EFE

(foto)

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