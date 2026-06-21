Jueces para la Democracia considera "inadmisibles" las "sospechas y elucubraciones"

Madrid, 21 jun (EFE).- La asociación Jueces y Juezas para la Democracia ha tachado este domingo de "inadmisibles" las "sospechas y elucubraciones", porque "perjudican la imagen de un poder judicial serio".

En un mensaje en su cuenta de X, esta asociación de magistrados progresistas ha apuntado que "la legitimidad del Poder Judicial procede de su ejercicio sometido al imperio de la ley".

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Este mensaje llega después de que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vaya a estudiar mañana si expedienta al juez Juan Carlos Peinado por sus afirmaciones en el auto en el que envía a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en el que apuntaba que su escoltas podrían ayudarla en una eventual fuga.

"La legitimidad del Poder Judicial procede de su ejercicio sometido al imperio de la ley. Sospechas y elucubraciones son inadmisibles y perjudican la imagen de un poder judicial serio", ha manifestado la asociación en su cuenta en X. EFE

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