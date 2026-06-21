Experto recomienda calibrar los riesgos antes de viajar a destinos exóticos

Ximena Hessling

Madrid, 21 jun (EFE).- El doctor José Antonio Pérez Molina, médico infectólogo, sostiene que ha habido un incremento espectacular en el número de viajeros a destinos exóticos en el último cuarto de siglo, pero se han banalizado los riesgos.

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El Hospital Universitario Ramón y Cajal acogió este jueves la XXI edición de la Jornada de Medicina del Viajero orientada a intercambiar conocimientos y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de pedir consejo pre-viaje.

Este año el evento se centró en los desafíos actuales de la disciplina, con especial atención a la expansión de los arbovirus, el diagnóstico de la malaria o la vacunación.

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El doctor Pérez Molina, coordinador de la Unidad de Medicina Tropical del centro, destaca la transformación que ha experimentado su especialidad, que "ha pasado de ser un tema de 'frikis', de personas dedicadas a un campo muy concreto, a una práctica habitual".

El especialista vincula esta evolución al crecimiento de los desplazamientos internacionales en el último cuarto de siglo, un fenómeno global que este año alcanzará una cifra estimada superior a los 1.600 millones de ciudadanos que cruzarán las fronteras de sus países de origen.

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Este volumen masivo de trayectos multiplica las exposiciones potenciales a riesgos, una realidad que se suma al incremento de perfiles de viajeros de alto riesgo, como la población migrante asentada en España que regresa temporalmente a sus países para visitar a sus familiares.

También ha aumentado en los últimos años el número de viajeros con problemas de salud, como inmunodepresión, o mayores de 65 años, que afrontan unos riesgos extras.

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Con la democratización del turismo hacia destinos remotos de Asia, África o América del Sur, se han banalizado los riesgos, aunque la facilidad de contratar un trayecto internacional no va asociada a una disminución de los riesgos, advierte.

"No todo el mundo tiene claro que no es lo mismo viajar a Benidorm que a una zona selvática del interior de África", señala el infectólogo.

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La prevención es fundamental no solo para evitar problemas de salud individual del turista, sino también para proteger la salud pública y frenar la entrada de determinadas enfermedades erradicadas, ante la presencia en el territorio español de mosquitos vectores capaces de transmitir dolencias de origen tropical.

"Los viajeros que vuelven enfermos pueden ser una fuente de potencial reintroducción de infecciones exóticas en nuestro medio, como ha ocurrido con casos de dengue autóctonos que ha habido en los últimos años o con el virus del Nilo Occidental en el Valle del Guadalquivir en Sevilla", expone el doctor.

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Respecto a la preparación sanitaria antes de subir al avión, el coordinador del Ramón y Cajal fija en cuatro semanas el plazo mínimo para programar la visita a las consultas especializadas, debido al tiempo que requieren las vacunas para generar una respuesta inmunitaria protectora.

"Recomendamos un mes como mínimo porque hay vacunas que necesitan un tiempo para ser eficaces y, si vamos muy tarde, podemos recibir dosis que no van a resultar protectoras en los primeros días", precisa.

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La vacuna contra la fiebre amarilla es imprescindible para entrar en algunos países, donde puede haber restricciones fronterizas si no han pasado diez días desde la aplicación.

El diseño de la prevención médica previa al viaje funciona como "un traje a medida" para cada usuario, en un análisis personalizado donde influyen de manera decisiva la edad, el estado de salud previo, el destino, la duración de la estancia y la época del año elegida. EFE

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