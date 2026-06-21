El CGPJ estudiará mañana si expedienta a Peinado por sus afirmaciones sobre la Policía

Madrid, 21 jun (EFE).- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará mañana si expedienta al juez Juan Carlos Peinado por sus afirmaciones en el auto en el que envía a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en el que apuntaba que su escoltas podrían ayudarla en una eventual fuga.

La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, ha planteado este domingo abordar si esas menciones motivan la apertura de un expediente disciplinario a Peinado, en una reunión telemática de la Comisión Permanente que se había convocado para las 10:00 horas.

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La decisión final se tomará mañana en un encuentro presencial a las 9:00 horas, con el fin de posibilitar un debate sobre la cuestión, han informado a EFE fuentes jurídicas. EFE