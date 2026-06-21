Torres dice que los mensajes "alarmistas" sobre el hantavirus en Canarias quedaron en nada

Madrid, 21 jun (EFE).- El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha señalado este domingo que los mensajes "alarmistas" sobre el hantavirus en Canarias solo han llevado "a la confusión y a quedar en evidencia", ya que finalmente no ha habido ningún contagio, y ha pedido una "reflexión seria" al respecto.

En un mensaje este domingo en la red social X, después de que el Ministerio de Sanidad haya dado por cerrada la gestión del brote de hantavirus al no haber ya cuarentenas ni ingresos, Torres ha dicho que la operación "culmina siendo un éxito".

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"El Gobierno de España actuó con rigor y responsabilidad. Y Canarias, tras la petición de la Organización Mundial de la Salud, se mostró ante el mundo como el puerto seguro que es. De primer nivel y capaz de activar protocolos de altísima exigencia", ha afirmado.

No obstante, ha pedido hacer una "reflexión seria" sobre lo ocurrido, ya que, según ha añadido, "ante una emergencia así, los mensajes alarmistas, sin fundamento y atemorizadores no conducen a nada más que a la confusión y a quedar en evidencia".

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De esta forma se ha referido de manera implícita a la postura del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, que se opuso a que el crucero MV Hondius atracara en el puerto tinerfeño de Granadilla de Abona para evitar poner en riesgo a la población.

"Ningún contagio en Canarias por el Hondius: se preservó también, y con rigor científico, a la población local. Quitémonos los complejos. Una vez más, gracias a la población de las islas, en este caso de Granadilla y Tenerife, que sí estuvo a la altura", ha sostenido Torres. EFE

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