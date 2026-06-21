Espana agencias

El CGPJ estudia abrir un expediente disciplinario al juez Peinado por su auto sobre Begoña Gómez

Guardar
Google icon
Imagen FF5IY5NVLVA3JL7FUNUSGZCSPM

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudia expedientar al juez Juan Carlos Peinado por afirmar que los policías que ejercen de escolta de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, podrían ayudarla a fugarse de España.

La Comisión Permanente del CGPJ se ha reunido de urgencia este domingo desde las 10.00 horas de forma telemática para decidir si remiten el asunto al promotor de la acción disciplinaria para la apertura de un expediente.

PUBLICIDAD

Los miembros de la comisión están valorando distintas propuestas y existe la posibilidad de que se convoque un nuevo encuentro de la Comisión Permanente este lunes a partir de las 9.00 horas, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Esta reunión de urgencia de este domingo se produce después de que este sábado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, haya trasladado a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, la "más enérgica queja" por las afirmaciones del juez Juan Carlos Peinado sobre los agentes que custodian a Begoña Gómez en su auto.

PUBLICIDAD

En dicha resolución, de 84 páginas y fechada este sábado, el magistrado asegura que "no cabe duda" de que los agentes que acompañan a Gómez pueden, "bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos", colaborar "en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".

Para el ministro, esas afirmaciones "representan un grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya actuación se desarrolla únicamente en parámetros de legalidad y constituye una de las principales garantías del Estado de Derecho".

Marlaska ha señalado además que las sospechas del magistrado alcanzan no solo a los agentes con el servicio de acompañamiento asignado "sino también a sus superiores jerárquicos, afirmando la posibilidad de que pudieran dictar órdenes ilegales".

El titular de Interior considera estas afirmaciones "un hecho de máxima gravedad" y ha instado al CGPJ a que adopte "las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones" al tiempo que ha insistido en la "plena profesionalidad" de los agentes y de sus mandos.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pradales pide a Sánchez que "no le despisten" los casos judiciales porque tiene compromisos adquiridos con Euskadi

Pradales pide a Sánchez que "no le despisten" los casos judiciales porque tiene compromisos adquiridos con Euskadi

Sánchez y Feijóo se enfrentan el miércoles en el Congreso en pleno choque por la corrupción y la exigencia de elecciones

Sánchez y Feijóo se enfrentan el miércoles en el Congreso en pleno choque por la corrupción y la exigencia de elecciones

De la luz de Sorolla al arte de Picasso: 60 obras maestras se exhiben en Estepona (Málaga)

Infobae

El PP insta al Gobierno a tramitar con urgencia su Ley del Suelo y critica el bloqueo de los avales del ICO de Sánchez

El PP insta al Gobierno a tramitar con urgencia su Ley del Suelo y critica el bloqueo de los avales del ICO de Sánchez

Iker Losada deberá buscarse destino tras volver de su cesión en el Levante

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia expulsa de España a un hombre de 70 años tras haber sido detenido 40 veces

La Justicia expulsa de España a un hombre de 70 años tras haber sido detenido 40 veces

Guerra en las cloacas: Pérez Dolset se opone a que Villarejo acceda al ‘caso Leire’ como víctima porque persigue hacerse con información

Marlaska traslada al Poder Judicial su “más enérgica queja” contra el juez Peinado por sugerir que la escolta de Begoña Gómez podría facilitar su fuga

Quiénes son Juan Carlos Barrabés y María Cristina Álvarez, los otros dos acusados en el caso Begoña Gómez: el empresario y la asesora que la acompañarán en el banquillo

La policía se lanza contra el juez Peinado por señalar que los escoltas de Begoña Gómez pueden ayudarle a huir: “Una auténtica barbaridad”

ECONOMÍA

Amancio Ortega tiene el visto bueno para su inversión de más de 1.000 millones de euros en Australia: comprará el 15% de un gigante logístico

Amancio Ortega tiene el visto bueno para su inversión de más de 1.000 millones de euros en Australia: comprará el 15% de un gigante logístico

Doble jornada para quienes cuidan: casi el 20% de las personas ocupadas con familiares dependientes trabaja 40 horas semanales más sin cobrar

Las empresas nuevas en España crecen más rápido que las antiguas: las creadas desde 2013 triplican su plantilla en siete años

El precio de no sudar: el cambio climático cuesta a los españoles un gasto extra de 120 euros al año en aire acondicionado

La ofensiva hotelera contra Booking: miles de empresas preparan una demanda colectiva para reclamar millones por comisiones abusivas

DEPORTES

España - Arabia Saudí en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del grupo H y última hora del partido

España - Arabia Saudí en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del grupo H y última hora del partido

Qué partido del Mundial se retransmite hoy domingo 21 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Cómo Arabia Saudí, segundo rival de España en el Mundial 2026, ha convertido el fútbol en su gran escaparate: “Buscan no vivir solo del petróleo”

España y el giro de 180 grados que necesita en el partido ante Arabia Saudí tras las malas sensaciones de su debut en el Mundial 2026

España busca la fórmula ante Arabia Saudí: De la Fuente medita una revolución en el once tras el tropiezo contra Cabo Verde