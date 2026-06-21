Primera victoria del malasio Hakim Danish

Redacción deportes, 21 jun (EFE).- El malasio Hakim Danish (KTM) ha logrado la primera victoria de su carrera deportiva al vencer el Gran Premio de la República Checa de Moto3 que se ha disputado en el circuito de Brno, por delante de los españoles Brian Uriarte (KTM) y Máximo Quiles (KTM). EFE
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