Controlado el incendio en la pedanía de La Arboleja (Murcia), que ha quemado 18 hectáreas

Murcia, 21 jun (EFE).- El presidente regional, Fernando López Miras, ha informado este domingo de que el incendio declarado en la mota del río Segura, a su paso por la pedanía murciana de La Arboleja, ya está controlado. El fuego ha afectado a 18 hectáreas de un perímetro de 4,5 kilómetros.

En su cuenta de X, López Miras, que ha señalado que se ha desactivado el Plan Infomur, ha mostrado su agradecimiento a los efectivos que han estado trabajando durante toda la noche en la zona.

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El incendio, que se encontraba estabilizado desde anoche, se originó en una zona de cañas junto al río a primera hora de la tarde de ayer. Durante las labores de extinción han intervenido siete brigadas forestales de la Unidad de Defensa contra Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (UDIF), así como seis medios aéreos.

También han participado 14 vehículos y 57 efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia, además de tres vehículos y ocho efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, procedentes de los parques de Alcantarilla y Molina de Segura, añade Emergencias 112.EFE

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