Casi toda España en aviso por altas temperaturas, rojo en el País Vasco

Madrid, 21 jun (EFE).- Trece comunidades autónomas están hoy en aviso naranja por altas temperaturas, que en algunos puntos de la península podrían rebasar los 40 grados, y con el País Vasco en rojo, coincidiendo con el inicio este domingo de la primera ola de calor de la temperada.

En su web, la Agencia Estatal de Meteorología -Aemet- ha situado hoy en el máximo nivel de avisos al País Vasco, donde el organismo nacional advierte de un "peligro extraordinario" ante la probabilidad de llegar a temperaturas máximas que en ciertos lugares de Guipuzkoa y Bizkaia tocarán los 40 grados.

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El mapa del territorio nacional se tiñe en casi su totalidad de naranja (que implica una riesgo de peligro grave por fenómenos meteorológicos). Así, están sujetas a este grado de alerta: Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La-Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Navarra y La Rioja.

Además del calor extremo que afrontarán esas comunidades previsiblemente durante la jornada de hoy, algunas tienen, además, avisos meteorológicos por otros fenómenos como tormentas y lluvias. Es el caso de Asturias, Castilla y León, Castilla-La-Mancha, Galicia y Comunidad de Madrid.

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En Asturias, en la zona suroccidental de esa comunidad se esperan tormentas y precipitaciones, que podrían dejar acumulados de hasta 30 litros por metro cuadrado. En algunos casos, éstas podrían ir acompañadas de granizos y rachas de viento muy fuertes.

Además, en otros puntos de la Cordillera y los Picos de Europa los termómetros llegarán a marcar hasta 34 grados.

En Castilla y León los avisos afectan a las provincias de Valladolid, Zamora y Ávila, con máximas de hasta 39 grados y rachas muy fuertes de viento con granizo en zonas de la Meseta de Segovia.

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También Castilla-La-Mancha registrará durante este domingo precipitaciones y tormentas. Allí el calor se intensificará hasta tocar los 40 grados en lugares como Ciudad Real, Valle del Guadiana y Sierras de Alcudia y Madrona.

En el norte peninsular, en Galicia, Lugo será la provincia más golpeada por el sofocante calor con avisos por altas temperaturas, tormentas y precipitaciones y aviso naranja a partir de las 15.00 horas de la tarde.

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La Aemet ha alertado igualmente de un peligro importante por lluvias en zonas de la montaña de Lugo, que podrían dejar precipitaciones con acumulados de hasta 30 litros por metro cuadrado. Y en Orense, se esperan hoy máximas que llegarán a los 38 grados.

En la Comunidad de Madrid, el aviso naranja se activa desde las 13:00 horas hasta las 21:00 en la zona metropolitana y Henares, y en el Sur, Vegas y Oeste, donde además se prevén rachas de viento muy fuertes con granizo y hasta 40 grados. EFE

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