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Casi toda España en aviso por altas temperaturas, rojo en el País Vasco

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Madrid, 21 jun (EFE).- Trece comunidades autónomas están hoy en aviso naranja por altas temperaturas, que en algunos puntos de la península podrían rebasar los 40 grados, y con el País Vasco en rojo, coincidiendo con el inicio este domingo de la primera ola de calor de la temperada.

En su web, la Agencia Estatal de Meteorología -Aemet- ha situado hoy en el máximo nivel de avisos al País Vasco, donde el organismo nacional advierte de un "peligro extraordinario" ante la probabilidad de llegar a temperaturas máximas que en ciertos lugares de Guipuzkoa y Bizkaia tocarán los 40 grados.

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El mapa del territorio nacional se tiñe en casi su totalidad de naranja (que implica una riesgo de peligro grave por fenómenos meteorológicos). Así, están sujetas a este grado de alerta: Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La-Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Navarra y La Rioja.

Además del calor extremo que afrontarán esas comunidades previsiblemente durante la jornada de hoy, algunas tienen, además, avisos meteorológicos por otros fenómenos como tormentas y lluvias. Es el caso de Asturias, Castilla y León, Castilla-La-Mancha, Galicia y Comunidad de Madrid.

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En Asturias, en la zona suroccidental de esa comunidad se esperan tormentas y precipitaciones, que podrían dejar acumulados de hasta 30 litros por metro cuadrado. En algunos casos, éstas podrían ir acompañadas de granizos y rachas de viento muy fuertes.

Además, en otros puntos de la Cordillera y los Picos de Europa los termómetros llegarán a marcar hasta 34 grados.

En Castilla y León los avisos afectan a las provincias de Valladolid, Zamora y Ávila, con máximas de hasta 39 grados y rachas muy fuertes de viento con granizo en zonas de la Meseta de Segovia.

También Castilla-La-Mancha registrará durante este domingo precipitaciones y tormentas. Allí el calor se intensificará hasta tocar los 40 grados en lugares como Ciudad Real, Valle del Guadiana y Sierras de Alcudia y Madrona.

En el norte peninsular, en Galicia, Lugo será la provincia más golpeada por el sofocante calor con avisos por altas temperaturas, tormentas y precipitaciones y aviso naranja a partir de las 15.00 horas de la tarde.

La Aemet ha alertado igualmente de un peligro importante por lluvias en zonas de la montaña de Lugo, que podrían dejar precipitaciones con acumulados de hasta 30 litros por metro cuadrado. Y en Orense, se esperan hoy máximas que llegarán a los 38 grados.

En la Comunidad de Madrid, el aviso naranja se activa desde las 13:00 horas hasta las 21:00 en la zona metropolitana y Henares, y en el Sur, Vegas y Oeste, donde además se prevén rachas de viento muy fuertes con granizo y hasta 40 grados. EFE

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