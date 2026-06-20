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Sergio Ramos feliz porque el partido 1.000 en Mundiales será en Monterrey

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Monterrey (México), 20 jun (EFE).- Sergio Ramos, campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010, se mostró muy contento de que el partido 1.000 en la historia de las Copas del Mundo, el que enfrentará a Japón y Túnez este sábado por el grupo F, se jugará en Monterrey, lugar donde él jugo.

"Me alegra mucho ver que México, y especialmente Monterrey, acoge en el estadio de Rayados el partido número 1000 en la historia de los Mundiales. Es una cifra muy especial y me alegra que se celebre precisamente allí", aseveró Ramos.

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Ramos es uno de los embajadores de FIFA invitados para esta justa mundialista.

El central, quien fuera multicampeón con el Real Madrid, celebró que una de las ciudades sedes de la Copa del Mundo en México, donde el fútbol se vive con tanta pasión albergará más tarde el partido que protagonizarán Túnez y Japón.

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"Sigamos disfrutando del fútbol, del ambiente que se vive en cada estadio y de todo lo que nace del encuentro entre culturas y emociones. Sigamos disfrutando del Mundial", señaló.

Sergio Ramos, de 40 años, jugó entre 2024 y 2025 para los Rayados de Monterrey, equipo de la liga del fútbol mexicano que tiene como casa el estadio Ciudad de Monterrey, uno de los más modernos y eficientes del país.

El exseleccionado español destacó la pasión con la que la gente en Monterrey vive el fútbol, el cariño que brindan a los futbolistas y lo grandioso del inmueble.

Ramos también recordó lo que para él significó vestir la playera de la 'Furia Roja' en su etapa como futbolista.

"He tenido la inmensa suerte de disputar cuatro Mundiales y de ganar el título en 2010. Sentir el apoyo de todo un país siempre supone una responsabilidad, pero también un privilegio y un motivo de orgullo", subrayó.

Y agregó.

"Recuerdo perfectamente cómo la gente salió a la calle para celebrarlo. Había un ambiente increíble y una sensación de unión en el país que nunca antes había visto. Fue un momento inolvidable", concluyó. EFE

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