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El regreso de Skone y Gazir o el adiós de Bnet marcan la Red Bull Batalla 2027

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Madrid, 20 jun (EFE).— Red Bull Batalla arranca su vigésimo primera edición con la confirmación del regreso de leyendas como Skone o Gazir, que tratarán de discutir el reinado de un Bnet que defiende su corona por última vez, en una temporada que culminará el próximo 6 de marzo en Tenerife, sede por primera vez de una Final Nacional de la competición más prestigiosa de 'freestyle'.

El escenario elegido para la gran fecha es el Siam Park (Tenerife), según ha podido confirmar EFE. Un emplazamiento inédito que acogerá la batalla definitiva por el título de campeón de España tras un recorrido que comenzará meses antes con dos clasificatorias regionales.

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La primera tendrá lugar el 4 de julio en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce (Almería); mientras que la segunda se celebrará el 18 de julio en el Palacio de Congresos de Zaragoza. Ambas citas tendrán acceso gratuito para el público.

La nueva temporada reunirá a 64 competidores entre representantes clasificados desde las regionales y los nombres más destacados de la pasada campaña. Entre ellos Bnet, campeón nacional de 2025, acompañado por el subcampeón Dani VK y los semifinalistas Alek y Fabiuki.

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El madrileño parte como principal reclamo, ya que ha anunciado que afrontará la competición como su "último baile", en lo que podría ser su despedida definitiva de la disciplina que le convirtió en una de las figuras más influyentes del movimiento.

La lista de participantes también estará marcada por el regreso de otras leyendas, como Skone o Gazir. El malagueño Skone, campeón internacional de Red Bull Batalla en 2016 y bicampeón nacional, volverá a recorrer el camino completo desde las regionales, compartiendo escenario con una nueva generación de competidores.

Así en la regional de Almería se cruzará con nombres consolidados como Jorge Mauro, Jesús LC, Segrelles, Lgido, LeSoul33, Navas, NQP, Nocre, Srg, Afe, Sergi, Flores, MrAaron, Belico, Vivi, Mestizo, Coletiyas, Dr.filtros, Owen, Mdu, Varo VDC, Pitu Dood, El demonio en bici; y los debutantes Dulanto DLT, Jota La Amenaza, Ampare, Beodo, Hytra, Tuko, Pirry y Jamal.

Dos semanas después, Zaragoza reunirá a otra parte importante de la élite española, encabezada por Gazir, que buscá recuperar su trono, junto a competidores como Mounts, Sara Socas, Sozat, Baron, Nez, Ander2k, Jdr, Mister Ego, Deskarte y Alanbur, Viti, Wyse Spiegel, Jmd, Iban, adriana, Kavron, Krisan, Zyko gdh y Classic the codes; y los debutantes Albert LP, Iyan, Carbadella, Kajed, Carretero, Isma, Martins, Wayat, Resu, Jul ELC, Halex y Akazero.

La lista de participantes confirmados, con el regreso de figuras históricas, la despedida de referentes y la irrupción de nuevos talentos, da el pistoletazo de salida a una edición que culminará en una Final Nacional inédita en Canarias y en una Final Internacional que regresará a Perú más de una década después. EFE

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