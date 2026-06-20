El Sabadell celebra el ascenso con una multitudinaria rúa

Sabadell (Barcelona), 20 jun (EFE).- El primer equipo y la afición del Centre d'Esports Sabadell celebraron este sábado el ascenso a LaLiga Hypermotion, logrado el viernes en la final de las eliminatorias de promoción tras ganar al Zamora por un global de 4-1, con una multitudinaria rúa por las calles de la ciudad.

Los seguidores arlequinados participaron en unos festejos que terminaron en el Ayuntamiento de Sabadell, donde el equipo fue recibido por su alcaldesa, Marta Farrés, y varios concejales en la sala de plenos.

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Después del acto institucional, los jugadores, el entrenador, Ferran Costa, y los miembros del cuerpo técnico salieron al balcón del consistorio para dirigirse con sus parlamentos a la multitud que llenaba la Plaza de Sant Roc.

La comitiva salió desde el Estadio de la Nova Creu Alta, a las 19 horas, y recorrió encima de un vehículo descapotable algunas de las arterias principales de la localidad barcelonesa, cuyo equipo volverá a competir en la Segunda División cinco años después de su descenso.

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Con la victoria frente al Zamora, el Sabadell, que en la temporada 2024-25 jugaba en Segunda Federación, encadena su segundo ascenso consecutivo, algo que se festejó justó después del partido, con una invasión de campo en la Nova Creu Alta, y este mismo sábado en las calles de la cocapital de la comarca del Vallès Occidental.

Los aficionados concentrados en la plaza del ayuntamiento encendieron bengalas y entonaron cánticos contra el eterno rival del Sabadell, el Terrassa, antes de los discursos de los jugadores para celebrar el regreso del Sabadell al fútbol profesional español.

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Uno de los más ovacionados en la plaza fue el técnico Ferran Costa, quien reconoció que ha vivido el año "más especial" de su vida. "Cuando vamos todos a uno somos imparables", destacó el técnico. EFE