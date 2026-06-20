El SRP exige que "se rectifique" el auto del juez Peinado al "cuestionar" a los escoltas de Begoña Gómez

El Sindicato Reformista de Policías (SRP) ha expresado su "más absoluto rechazo" al auto del juez Juan Carlos Peinado en el que "cuestiona la integridad" de los agentes encargados de la protección de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha exigido que dicha resolución "se elimine o se rectifique por quienes tienen el poder de decisión en la Administración de Justicia".

En un comunicado, el sindicato ha defendido que los funcionarios afectados "pertenecen a unidades especializadas que actúan bajo protocolos estrictos, supervisión permanente y criterios técnicos que garantizan la seguridad de las altas personalidades del Estado", y ha considerado que poner en duda su integridad "supone un ataque injustificado a quienes desempeñan una labor esencial para el normal funcionamiento de las instituciones democráticas".

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En dicho auto, de 84 páginas y fechado este sábado, el magistrado asegura que "no cabe duda" de que los agentes que acompañan a Gómez pueden, "bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos", colaborar "en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".

El SRP ha recordado además que "las órdenes ilegales quedaron abolidas en España desde 1995" y que los policías "no son moneda de cambio" ni "se deben a políticas de ningún partido", sino que actúan "con neutralidad, rigor y absoluta sujeción a la legalidad".

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"Señalamientos carentes de fundamento dañan no solo a los funcionarios afectados, sino también a la imagen y credibilidad del propio Cuerpo Nacional de Policía", ha advertido el sindicato al tiempo que ha reclamado que "cualquier valoración sobre su actuación se base en hechos contrastados, no en interpretaciones que puedan generar desconfianza social o deterioro institucional".

El comunicado concluye pidiendo que no se dude de los agentes encargados de la protección de Gómez y de que el SRP "seguirá defendiendo la dignidad profesional de todos los agentes y velando por que su trabajo sea reconocido con la seriedad y el respeto que merece".

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