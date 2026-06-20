102-75. El Valencia disuelve el 'efecto Laprovittola', barre al Barça y empata la serie

Nacho Herrero

València, 20 jun (EFE).- El Valencia Basket disolvió el influjo del argentino Nico Laprovittola que mantuvo vivo al Barça hasta el tercer cuarto del segundo choque de la final de la Liga Endesa y barrió al conjunto barcelonés para empatar la serie a uno antes de que viaje la eliminatoria al Palau Blaugrana, tras los dos choques que ha acogido el Roig Arena.

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Necesitado de un triunfo tras su derrota del jueves, el equipo de Pedro Martínez dominó el partido de principio a fin y, aunque las entradas de Laprovittola le pusieron en problemas, supo mantener la calma y aprovechar sus ausencias para alimentar su renta hasta que, cuando el argentino entró por primera vez tras el descanso, ya no pudo contener el vendaval del Valencia. El dominicano Jean Montero volvió a ser su gran referencia ofensiva, bien ayudad por Braxton Key.

El duelo arrancó con un doble festival defensivo del que salió vencedor el Valencia. Intenso y concentrado hasta el último segundo de cada posesión del Barça, le tuvo más de cinco minutos sin anotar. En la otra canasta, el conjunto de Xavi Pascual no logró extender tantos segundos su esfuerzo y los locales, pacientes, lograron anotar cerca del aro, no sin dificultad (11-0, m.6).

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No pudo guardarse más Pascual la carta de Laprovittola. La presencia del argentino aclaró las ideas visitantes en ataque y con el tiro de Jan Vesely a media distancia y el trabajo sin balón de Joel Parra, el Barça empezó a carburar.

Cuando parecía que las sensaciones se igualaban, la aparición del 'secundario' Yankuba Sima, que firmó 7 puntos y 3 rebotes en apenas dos minutos, y una canasta de Montero sobre la bocina del cuarto permitió al Valencia abrir brecha (26-11, m.10).

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Ajustó Pedro Martínez con Kam Taylor sobre Laprovittola para frenar su crecimiento, le protegió del desgaste Pascual retirándole al banquillo y el equipo catalán se estancó. Pero la rotación dejó al Valencia sin referentes anotadores y la defensa blaugrana siguió negándole poder tirar de tres. Durante varios minutos, el marcador apenas se movió.

Pero ese escenario dejaba arriba a los locales y, viendo que no tenía otro recurso, Pascual devolvió al argentino a la pista. De nuevo, su presencia cambió el choque. Anotó y repartió, su juego creo 'psicosis' en la defensa local y logró que la renta 'taronja', que había llegado a ser de 17 y que era de 13 cuando entró a falta de cuatro minutos se redujera drásticamente (45-38, m.20).

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Alargó Pascual el descanso de 'Lapro' en la reanudación pero el 5-0 de parcial y los tres minutos y medio sin anotar de los suyos le obligaron a cambiar de planes. Pero tres tiros lejanos, de los que apenas había podido disfrutar en la primera parte, dieron impulso al Valencia y, frustrado tras haber fallado una entrada, el argentino regaló su tercera falta.

La renta local se disparó en un abrir y cerrar de ojos hasta más allá de los veinte puntos y un convencido Matt Costello machacó la moral blaugrana. Quedaba por ver la manera en la que decidía caer el conjunto catalán, con el tercer encuentro señalado ya para el lunes en el calendario. Que Pascual retirara a Laprovittola y no lo volviera a usar fue una señal clara

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Trataron Shengelia y Darío Brizuela de mantener la esperanza de los suyos pero dos triples de Omari Moore les arrebataron la poca fe que les quedaba. Los triples locales llevaron la renta local hasta el entorno de los treinta puntos.

La frustración del Barça se reflejó en una descalificante a un Punter desparecido en la anotación tras encadenar el estadounidense una antideportiva y una técnica, a las que se añadió otra al banquillo. Tampoco apareció otro referente blaugrana como Will Clyburn.

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Con el encuentro decidido y el Roig Arena encendido, Pedro Martínez aprovechó para darle cinco minutos a Josep Puerto, que llevaba más de un mes y medio sin jugar tras empalmar un esguince de tobillo y una enfermedad vírica. También el técnico local pensaba ya en los siguientes partidos y en que igual lo puede necesitar.

- Ficha técnica:

102.- Valencia Basket (26+19+29+28): Badio (7), Montero (19), Taylor (5), Key (15), Sako (4) -cinco titular- De Larrea (10), Cárdenas (2), Moore (11), Puerto (2), Pradilla (10), Costello (8) y Sima (9).

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75.- Barça (11+27+14+23): Marcos (-), Punter (2), Clyburn (2), Shengelia (9), Fall (3) -cinco titular- Cale (5), Vesely (7), Brizuela (10), Hernangómez (3), Satoransky (4), Laprovittola (14) y Parra (16).

Árbitros: Pérez Pizarro, Calatrava y Padrós. Eliminaron por técnica descalificante a Kevin Punter (m.36)

Incidencias: segundo partido de la final de la Liga Endesa disputado en el Roig Arena de València ante 14.865 espectadores. EFE

(foto)