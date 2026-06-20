El Valencia desborda al Barça y empata la final antes de que se traslade al Palau (102-75)

València, 20 jun (EFE).- El Valencia Basket desbordó este sábado al Barça en el segundo encuentro de la final de la Liga Endesa y compensó la victoria del equipo catalán el jueves en la apertura de la serie, que ahora se trasladará al Palau Blaugrana con 1-1 en el marcador general.

En un Roig Arena entregado y espoleado por su derrota en el primer choque, el equipo de Pedro Martínez dominó el choque casi de principio a fin y cuando consiguió neutralizar la influencia de Nico Laprovittola en los visitantes rompió el choque definitivamente. EFE

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