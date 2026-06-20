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Retrasan media hora el partido tras cargas policiales y daños en el autobús de Málaga

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Almería, 20 jun (EFE).- El inicio del encuentro de fútbol entre la UD Almería y el Málaga CF ha sido retrasado en media hora, a las 21:30, tras registrarse incidentes entre aficiones en los aledaños del UD Almería Stadium, que han derivado en cargas policiales y daños materiales en el autobús del equipo malagueño previos a esta vuelta de la final por el ascenso a Primera.

Fuentes de la UD Almería han apuntado a EFE que el retraso en el inicio del choque se debe a que el autobús del Málaga ha llegado con demora, independientemente de lo sucedido en el exterior del campo.

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Al margen de esto, desde el club local han anunciado que las aficiones de ambos conjuntos han vuelto a coincidir en las inmediaciones del recinto deportivo, lo que ha provocado un enfrentamiento directo.

Como consecuencia de estos altercados, al menos una luna del autocar de la expedición malaguista ha resultado rota.

Testigos presenciales han señalado en redes y diferentes mensajes que la confluencia de hinchadas y la escalada de tensión ha derivado en cargas por parte de los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), que han intervenido para dispersar a los aficionados.

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Estos mismos testigos apuntan a la existencia de heridos tras las carreras y la actuación policial, si bien por el momento no existe confirmación oficial por parte de las autoridades ni de los servicios sanitarios sobre un posible balance de afectados.

Estos episodios empañan la previa de este duelo andaluz y se producen a pesar de que la UD Almería y la Policía Nacional habían acordado recientemente establecer zonas exclusivas y de único uso para la hinchada local, como la rotonda sur y la 'fan zone', precisamente con el objetivo de evitar que ambas aficiones volvieran a mezclarse tras los graves altercados vividos el pasado 19 de abril. EFE

mma/agr/jl

(foto) (vídeo)

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